বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
টিভিতে আজকের খেলা (১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

স্পোর্টস ডেস্ক
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০
গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আজ আফগানিস্তানের মুখোমুখি শ্রীলঙ্কা।

 

 

 

 


ক্রিকেট
এশিয়া কাপ
আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সরাসরি, রাত ৮-৩০ মিনিট, টি-স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

 

/এফআইআর/
বিষয়:
টিভিতে আজকের খেলা
রাকসু নির্বাচনে হাতে ভোট গণনার দাবি ছাত্রদলের
রাকসু নির্বাচনে হাতে ভোট গণনার দাবি ছাত্রদলের
আরব আমিরাতকে ধসিয়ে সুপার ফোরে পাকিস্তান 
এশিয়া কাপ আরব আমিরাতকে ধসিয়ে সুপার ফোরে পাকিস্তান 
লিবিয়া থেকে ফিরবেন ১৭৬ বাংলাদেশি
লিবিয়া থেকে ফিরবেন ১৭৬ বাংলাদেশি
বাজার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কার?
বাজার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কার?
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
জাতিসংঘ অধিবেশনপ্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
রাকসু নির্বাচনের আগমুহূর্তে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মবিরতি ঘোষণা
রাকসু নির্বাচনের আগমুহূর্তে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মবিরতি ঘোষণা
প্রেমের টানে বাংলাদেশে, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত জেনে ৬ মাস পর ফিরলেন নিজ দেশে
প্রেমের টানে বাংলাদেশে, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত জেনে ৬ মাস পর ফিরলেন নিজ দেশে
 
 
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media