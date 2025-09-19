X
শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
টিভিতে আজকের খেলা (১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

স্পোর্টস ডেস্ক
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০
এশিয়া কাপে আজ ডেড রাবার ম্যাচে মুখোমুখি ভারত-ওমান।

 

 

 

 


ক্রিকেট
এশিয়া কাপ
ভারত-ওমান
সরাসরি, রাত ৮-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস

 

/এফআইআর/
বিষয়:
টিভিতে আজকের খেলা
জয়ের পরই বাবা হারানোর খবর পেলেন লঙ্কান ক্রিকেটার 
যাত্রী বেশে অটোরিকশা চালককে অজ্ঞান করে গাড়ি ছিনতাই
আফগানদের হারিয়ে বাংলাদেশকে নিয়ে সুপার ফোরে শ্রীলঙ্কা
দুদক সংস্কার কমিশনের সুপারিশ: বাস্তবায়ন কতদূর
১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
সচিবালয়ে আবারও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষোভ
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
সরকারি পেনশন সুবিধায় আসছে ব্যাপক পরিবর্তন
 ‘৪ আগস্টই নতুন সরকার গঠনের প্রস্তুতিতে ড. ইউনূসের সঙ্গে কথা হয়’
