শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
টিভিতে আজকের খেলা (২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

স্পোর্টস ডেস্ক
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০
এশিয়া কাপে সুপার ফোরে আজ বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ।

 

 

 

 

 

ক্রিকেট
এশিয়া কাপ
সুপার ফোর
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
সরাসরি, রাত ৮-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি

 

টিভিতে আজকের খেলা
