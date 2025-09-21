X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
স্কুল হ্যান্ডবলের ফাইনাল সোমবার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০১
স্কুল হ্যান্ডবলের ফাইনাল সোমবার

পোলার আইসক্রীম ২৯তম স্কুল হ্যান্ডবলের প্লেট পর্বের ফাইনাল কাল সোমবার। 

প্রতিযোগিতায় বালক বিভাগের সেমিফাইনালে উঠেছে নির্ঝর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মতিঝিল সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, নির্ঝর  ও মিতালী বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়। 

পল্টনের শহীদ (ক্যাপ্টেন) এম. মনসুর আলী জাতীয় হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে বালক বিভাগের প্রথম সেমিফাইনালে সকাল ১০টায় নির্ঝর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ মুখোমুখি হবে মতিঝিল সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে সকাল ১১ টায় বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ মুখোমুখি হবে নির্ঝর ও মিতালী বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়ের। বালক বিভাগের ফাইনাল বিকাল সাড়ে তিনটায়। 

বালিকা বিভাগের সেমিফাইনালে উঠেছে সাউথ পয়েন্ট স্কুল এন্ড কলেজ (বনানী), উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল এন্ড কলেজ, সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয় ।

বালিকা বিভাগের প্রথম সেমিফাইনালে সকাল ৮টায় সাউথ পয়েন্ট স্কুল এন্ড কলেজ (বনানী) মুখোমুখি হবে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল এন্ড কলেজের। এরপর দ্বিতীয় সেমিফাইনালে সকাল ৯ টায় সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ মুখোমুখি হবে শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়ের। ফাইনাল বেলা আড়াইটায়।

খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করবেন বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের কোষাধ্যক্ষ মো. খালেদ আনোয়ার।

 

/টিএ/এফআইআর/
