বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
টিভিতে আজকের খেলা (২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)

স্পোর্টস ডেস্ক
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০
এশিয়া কাপে আজ ভারতের মুখোমুখি বাংলাদেশ।

 

 

 

 

 

ক্রিকেট
এশিয়া কাপ
সুপার ফোর
বাংলাদেশ-ভারত
সরাসরি, রাত ৮-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস টিভি

 

বিষয়:
টিভিতে আজকের খেলা
