বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
বিয়ের পিঁড়িতে ১৬বারের দ্রুততম মানবী 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৪৬আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৪৬
শিরিন আক্তার।

জাতীয় অ্যাথলেটিকসে ১৬ বারের দ্রুততম মানবী শিরিন আক্তার। ৩০ বছর বয়সে এখনও ট্র্যাকে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। সবশেষ সুমাইয়া দেওয়ানের কাছে খেতাব হারিয়েছেন। এবার শিরিন ট্র্যাকে দৌড়ানোর পাশাপাশি ঘর সংসারের দিকেও মনোযোগ দিতে যাচ্ছেন। বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন সাতক্ষীরা থেকে উঠে আসা এই অ্যাথলেট। ৩ অক্টোবর সেই শুভ পরিণয়ের দিন।

হবু বর শিরিনের পূর্ব পরিচিত। আরও পরিষ্কার করে বললে বিকেএসপিতে একই ক্লাসে পড়েছেন। নাইমুর রহমান লিঙ্কন বর্তমানে জাতীয় বাস্কেটবল দলের খেলোয়াড় ও বিমান বাহিনীতে আছেন। 

ভালো লাগা থেকে শুভ পরিণয় হতে যাচ্ছে বলে শিরিন বাংলা ট্রিবিউনকে জানালেন, ‘লিঙ্কন ও আমি বিকেএসপিতে এক ক্লাসেই পড়েছি। সেখান থেকে সখ্যতা। এখন বিয়ের বন্ধনে জড়াচ্ছি।  সবার কাছে তাই দোয়া চাই।’

 

বিয়ের পিঁড়িতে ১৬বারের দ্রুততম মানবী 
চন্দনাইশে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ: মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬
অ্যাশেজের দলে স্টোকস, চমক উইল জ্যাকস
উত্তেজনা কমাতে চুক্তির পথে সিরিয়া-ইসরায়েল: মার্কিন দূত
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা
অপারেশনে চোখের রেটিনা কেটে ফেলার অভিযোগ, আই হসপিটালকে লিগ্যাল নোটিশ
 
 
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
