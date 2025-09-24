বিয়ের পিঁড়িতে ১৬বারের দ্রুততম মানবী 

জাতীয় অ্যাথলেটিকসে ১৬ বারের দ্রুততম মানবী শিরিন আক্তার। ৩০ বছর বয়সে এখনও ট্র্যাকে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। সবশেষ সুমাইয়া দেওয়ানের কাছে খেতাব হারিয়েছেন। এবার শিরিন ট্র্যাকে দৌড়ানোর পাশাপাশি ঘর সংসারের দিকেও মনোযোগ দিতে যাচ্ছেন। বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন সাতক্ষীরা থেকে উঠে আসা এই অ্যাথলেট। ৩ অক্টোবর সেই শুভ পরিণয়ের দিন।
হবু বর শিরিনের পূর্ব পরিচিত। আরও পরিষ্কার করে বললে বিকেএসপিতে একই ক্লাসে পড়েছেন। নাইমুর রহমান লিঙ্কন বর্তমানে জাতীয় বাস্কেটবল দলের খেলোয়াড় ও বিমান বাহিনীতে আছেন।
ভালো লাগা থেকে শুভ পরিণয় হতে যাচ্ছে বলে শিরিন বাংলা ট্রিবিউনকে জানালেন, ‘লিঙ্কন ও আমি বিকেএসপিতে এক ক্লাসেই পড়েছি। সেখান থেকে সখ্যতা। এখন বিয়ের বন্ধনে জড়াচ্ছি। সবার কাছে তাই দোয়া চাই।’