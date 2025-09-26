X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চীনে একচেটিয়া খেলে ফাইনালে বাংলাদেশের অ্যাকাডেমি দল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০৫আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০৫
ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ

চীনে তিয়ানউ লিউফাং কাপের ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৭ অ্যাকাডেমি ফুটবল দল।  শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সেমি ফাইনালে  হেনান প্রদেশের হাই স্কুল ফুটবল দলকে ৪-০ গোলে হারিয়ে লাল সবুজ দল ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে।

সেমিফাইনালে একক আধিপত্য রেখেছে লাল সবুজের প্রতিনিধিরা। যার শুরুটা ১৩ মিনিটে। রায়হানুল ইসলাম রবিনের গোলে লিড নেয় বাংলাদেশ একাডেমি ফুটবল দল। ব্যবধান দ্বিগুণ করতে অপেক্ষা মাত্র তিন মিনিটের। ১৭ মিনিটে স্কোরশিটে নাম তোলেন তাহসান খান। বিরতি যাওয়ার আগে যোগ হয় আরও একটি গোল। এবার স্কোরারের নাম স্বপন হোসেন। তিন গোলে এগিয়ে থেকে বিরতি যায় বাংলাদেশ। বিরতি থেকে ফিরেও গোলের ধারায় বাংলাদেশ। ব্যবধান ৪-০ করেন মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ। বাকি সময় আর গোল না হলে বড় ব্যবধানে জিতে দাপটের সঙ্গে টুর্নামেন্টের ফাইনাল নিশ্চিত হয় লাল সবুজ দলের।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর)   দুপুরে ফাইনালে উহান দলের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ।

 

/টিএ/এপিএইচ/
বিষয়:
চীন
সম্পর্কিত
টিকটকের মার্কিন অংশের মূল্য ১৪ বিলিয়ন ডলার
প্রথমবারের মতো গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানোর অঙ্গীকার চীনের
দারিদ্র্য মোকাবিলায় চীনকে অনুসরণ করা উচিত: প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
সকালে কলেজ, বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিসকালে কলেজ, বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস
ডিজিটাল আইডি ছাড়া যুক্তরাজ্যে কাজ করা যাবে না: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী
ডিজিটাল আইডি ছাড়া যুক্তরাজ্যে কাজ করা যাবে না: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী
বাসাবোতে ককটেলসহ গ্রেফতার ২
বাসাবোতে ককটেলসহ গ্রেফতার ২
টঙ্গীতে কেমিক্যাল গোডাউনে বিস্ফোরণ: মৃত্যু বেড়ে ৩
টঙ্গীতে কেমিক্যাল গোডাউনে বিস্ফোরণ: মৃত্যু বেড়ে ৩
সর্বাধিক পঠিত
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
আরাকান আর্মির ঘাঁটিতে আরসার হামলা, বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ
আরাকান আর্মির ঘাঁটিতে আরসার হামলা, বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ
পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপপাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
নির্দেশিকা জারিপারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
জাতিসংঘে ড. ইউনূসের শতাধিক সফরসঙ্গী, হতাশ টিআইবি
জাতিসংঘে ড. ইউনূসের শতাধিক সফরসঙ্গী, হতাশ টিআইবি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media