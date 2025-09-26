চীনে একচেটিয়া খেলে ফাইনালে বাংলাদেশের অ্যাকাডেমি দল

চীনে তিয়ানউ লিউফাং কাপের ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৭ অ্যাকাডেমি ফুটবল দল। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সেমি ফাইনালে হেনান প্রদেশের হাই স্কুল ফুটবল দলকে ৪-০ গোলে হারিয়ে লাল সবুজ দল ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে।
সেমিফাইনালে একক আধিপত্য রেখেছে লাল সবুজের প্রতিনিধিরা। যার শুরুটা ১৩ মিনিটে। রায়হানুল ইসলাম রবিনের গোলে লিড নেয় বাংলাদেশ একাডেমি ফুটবল দল। ব্যবধান দ্বিগুণ করতে অপেক্ষা মাত্র তিন মিনিটের। ১৭ মিনিটে স্কোরশিটে নাম তোলেন তাহসান খান। বিরতি যাওয়ার আগে যোগ হয় আরও একটি গোল। এবার স্কোরারের নাম স্বপন হোসেন। তিন গোলে এগিয়ে থেকে বিরতি যায় বাংলাদেশ। বিরতি থেকে ফিরেও গোলের ধারায় বাংলাদেশ। ব্যবধান ৪-০ করেন মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ। বাকি সময় আর গোল না হলে বড় ব্যবধানে জিতে দাপটের সঙ্গে টুর্নামেন্টের ফাইনাল নিশ্চিত হয় লাল সবুজ দলের।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ফাইনালে উহান দলের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ।