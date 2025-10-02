বিশ্বকাপে ফাইনালে যাওয়া সেই কলির পথ অনুসরণ করলেন স্বামীও

ইন্দোনেশিয়াতে বিশ্বকাপ শুটিংয়ে মেয়েদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে ষষ্ঠ হয়ে ফাইনালে উঠে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন বাংলাদেশের কামরুন নাহার কলি। দুবছর আগে সেই রেকর্ডটি এখনও আছে। মাঝে বিরতি দিয়ে কলি আবার শুটিংয়ে ফিরেছেন। এবার একই পথ অনুসরণ করে তার স্বামী মির্জা আবিদুর রহমান আহাদও শুটিংয়ে নাম লিখিয়েছেন।
দিন কয়েক আগে পাকিস্তানের এসএ গেমসের জন্য শুটিং ফেডারেশন ট্রায়াল আয়োজন করেছিল। কামরুন্নাহার কলি রাইফেল ইভেন্টে সেরা হয়েছেন। স্বামী মির্জা আবিদুর রহমানও পিস্তলে নতুনদের মধ্যে সেরা হয়ে চমক দেখিয়েছেন। দুজনেই শুটিং ফেডারেশন থেকে পেয়েছেন পুরস্কার।
মাঝে ফেডারেশন অচলায়তন ও সংসারের ব্যস্ততার কারণে কলিকে শুটিং থেকে দূরে থাকতে হয়েছে। প্রায় ছয় মাসের শিশু মির্জা আয়মানকে দিতে হয়েছে সময়। এখন কিছুটা গুছিয়ে আবার শুটিং শুরু করেছেন বিএসপিএ পুরস্কার পাওয়া শুটার।
কলি বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘নতুন করে আবারও শুরু করতে হচ্ছে। সংসার সামলে শুটিংয়ে মনোযোগ দিয়েছি। আমার স্বামী আমাকে দেখে শুটিংয়ে পা দিয়েছে। আগে কখনও অংশ নেয়নি। ও নতুনদের মধ্যে প্রথম হয়েছে। ওর মধ্যে প্রতিভা আছে। আগ্রহও কম নয়। এখন আমরা দুজনই এসএ গেমসের জন্য তৈরি হবো।’
মির্জা আবিদুর রহমান শুটিংয়ে আসা নিয়ে বলেন, ‘কলি নিয়মিত খেলে আসছে। আগে থেকে দেখে আসছি। তখন থেকে আগ্রহ তৈরি হয়। এখন রাজধানী ক্লাবের হয়ে আমি ট্রায়ালই দিয়ে ফেললাম। ভালো করতে পেরেছি। আশা করছি প্রশিক্ষণ নিতে পারলে পিস্তল ইভেন্টে ভালো করতে পারবো।’