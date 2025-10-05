X
রাগে-দুঃখে মাহফুজের অবসর ঘোষণা, তবে ফেডারেশন বলছে অন্য কথা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৪২আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৪২
গত বছর এশিয়ান ইনডোর গেমসে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিলেন মাহফুজুর রহমান

নেপাল এসএ গেমসে হাইজাম্পে রৌপ্য পদক জিতেছিলেন মাহফুজুর রহমান। এরপর গত বছর এশিয়ান ইনডোর গেমসে ব্রোঞ্জ পদক এসেছিল। সর্বশেষ জাতীয় আসরেও এসেছে স্বর্ণপদক। সেই মাহফুজের এবার ভারতের সাফ অ্যাথলেটিক্স ও সৌদি আরবে ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে জায়গা হয়নি। দুটি প্রতিযোগিতায় জায়গা না পেয়ে রাগে-দুঃখে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে মাহফুজ লিখেছেন, ‘আন্তর্জাতিক সকল ধরনের প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিচ্ছি। একজন খেলোয়াড়ের মন-মানসিকতা ও মরালিটি ডাউন করার জন্য বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের কিছু সংখ্যক মানুষই যথেষ্ট।’

পরবর্তীতে বাংলা ট্রিবিউনকে মাহফুজ বলেন, ‘ফেডারেশন আমার সঙ্গে বিমাতৃসুলভ (অন্যায্য) আচরণ করেছে। ভারতের অ্যাথলেটিক্সে ২০ জন যাচ্ছে, অথচ আমি নেই। সৌদি আরবের গেমসেও নেই। তাহলে আমার জাতীয় দলে থেকে কী লাভ। ফেডারেশন নিজেদের মতো সবকিছু করছে। তাই অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

তবে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম যুক্তরাষ্ট্র থেকে বলেছেন, ‘মাহফুজের সর্বশেষ রেকর্ড কিন্তু অন্য কথা বলছে। ও জাতীয় আসরে ঠিকই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তবে স্কোর কিন্তু খারাপ। এছাড়া নেপালের এসএ গেমস ও এশিয়ান ইনডোরের সাফল্য কিন্তু পুরনো। এ বছর দক্ষিণ কোরিয়াতে ও খারাপ করেছে। এখন আপনি যদি দুই মিটারের বেশি লাফাতে না পারেন তাহলে আন্তর্জাতিক আসরে গিয়ে কী করবেন। ও তো জাতীয় দলের ক্যাম্পে আছে। ও কে আমরা বাদ দেইনি। এখন মাহফুজ যদি নিজের স্কোর বাড়াতে পারেন তাহলে অবশ্যই সামনের দিকে সুযোগ পাবে।’

