৪২ লাখ টাকার সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রথমবার নারীদের ডাইভিং ইভেন্ট 

ম্যাক্স গ্রুপের পৃষ্ঠপোষকতায় আগামী ২০-২৩ অক্টোবর মিরপুরে জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্সে শুরু হতে যাচ্ছে ৩৪তম জাতীয় সাঁতার, ডাইভিং ও ওয়াটার পোলো প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো জাতীয় পর্যায়ে নারীদের ৩টি ডাইভিং ইভেন্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (বিওএ) ভবনের ডাচ বাংলা ব্যাংক অডিটরিয়ামে রবিবার এক সংবাদ সম্মেলনে প্রতিযোগিতার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন সুইমিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান শাহীন। এবারের প্রতিযোগিতায় বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, সুইমিং ক্লাব, বিকেএসপি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ ও বাংলাদেশ আনসারসহ মোট ৬৭টি টিম অংশগ্রহণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর মধ্যে প্রায় ৫১৬ জন পুরুষ ও ৭৯ জন নারী সাঁতারু, ১০৫ জন টিম অফিসিয়াল এবং ১২০ জন মিট অফিসিয়ালসহ সর্বমোট ৮১৬ জন অংশ নিচ্ছেন।
ওয়ার্ল্ড অ্যাকোয়াটিকসের ইভেন্ট অনুযায়ী এই প্রথমবার পুরুষ বিভাগে ৮০০ মি. ফ্রি স্টাইল, মহিলা বিভাগে ১৫০০মি. ফ্রি স্টাইল এবং ৪x১০০ মিক্সড ফ্রি স্টাইল রিলে (পুরুষ ও মহিলা) এবং ৪x১০০ মিক্সড মিডলে রিলে (পুরুষ ও মহিলা) ইভেন্টগুলো জাতীয় সাঁতারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
নতুন ইভেন্টগুলোসহ সাঁতারে (পুরুষ-২০টি, নারী-২০টি ও মিক্সড রিলে- ২টি) মোট ৪২টি ইভেন্ট, ডাইভিংয়ে (পুরুষ-৩টি, নারী-৩টি) মোট ৬টি ইভেন্ট এবং ওয়াটার পোলোসহ সর্বমোট ৪৯টি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে।
প্রতিযোগিতার মোট বাজেট ধরা হয়েছে ৪২ লাখ টাকা। এর মধ্যে পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান ম্যাক্স গ্রুপ ২৫ লাখ টাকা প্রদান করছে এবং বাকি টাকা ফেডারেশন বহন করবে।
সংবাদ সম্মেলনে সুইমিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান শাহীন জানান, ‘এবার বিজয়ীদের মেডেলের পাশাপাশি আর্থিক পুরস্কারও দেওয়া হবে। স্বর্ণজয়ী সাঁতারু ২ হাজার টাকা, রৌপ্যজয়ী সাঁতারু ১ হাজার টাকা এবং ব্রোঞ্জজয়ী সাঁতারু ৫০০ টাকা পাবে। এছাড়া প্রতিটি জাতীয় রেকর্ডের জন্য ৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।’
আসন্ন এসএ গেমস সামনে রেখে প্রস্তুতি সম্পর্কে মাহবুবুর রহমান শাহীন বলেন, ‘মিশরীয় কোচের অধীনে আমাদের পুরোদমে অনুশীলন চলছে। সাঁতারুরা বলছে এই কোচের অধীনে প্রশিক্ষণ নিতে পেরে তারা অনেক উপকৃত হচ্ছে। এই কোচ দীর্ঘ সময় থাকলে সাঁতার তার হারানো জায়গায় ফিরে যাবে। তার চুক্তির মেয়াদ জানুয়ারি পর্যন্ত, তবে সাঁতারের ভালোর জন্য তার চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো দরকার।’
জাতীয় সাঁতার এবারও হ্যান্ডটাইমিংয়ে হচ্ছে। স্কোর বোর্ড সচল নিয়ে আর আশাবাদী নয় ফেডারেশন।
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সুইমিং ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক নিবেদিতা দাস, কোষাধ্যক্ষ মেজর (অবঃ) মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, নৌবাহিনীর কমান্ডার আলিমুল ইসলাম এবং স্পন্সর প্রতিষ্ঠান ম্যাক্স গ্রুপের মিডিয়া ম্যানেজার ইব্রাহিম খলিল পলাশ।