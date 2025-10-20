X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
বিশ্ব র‌্যাঙ্কিংয়ের পাশাপাশি শিরোপায় দৃষ্টি  বাংলাদেশের 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩১আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫৮
সংবাদ সম্মেলনের ছবি।

সেন্ট্রাল ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের টুর্নামেন্ট কাভা কাপ হতে যাচ্ছে বাংলাদেশে। ২২-২৮ অক্টোবর ঢাকার মিরপুর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে ৬ জাতি টুর্নামেন্টকে ঘিরে স্বাগতিকদের দুই লক্ষ্য।  বিশ্ব র‌্যাঙ্কিংয়ে নাম উঠানোর পাশাপাশি টুর্নামেন্টে শিরোপা নিশ্চিত করা। বুধবার থেকে শুরু হতে যাওয়া প্রতিযোগিতয়  স্বাগতিক বাংলাদেশসহ মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, তুর্কমেনিস্তান ও আফগানিস্তান অংশ নিচ্ছে।

২০১৬ সালে সবশেষ কাভা কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ। এরপর ২০২২ সালেও সেরা হয়েছিল, তবে ওই আসর ছিল অনূর্ধ্ব-২৩ দল নিয়ে। 

বৈশ্বিক ভলিবলের বর্তমান র‌্যাঙ্কিংয়ে আছে ১০১টি দেশ। ২০২৩ সালের পর কোন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ না নেওয়ায় বাংলাদেশ বর্তমান র‌্যাঙ্কিংয়ে নেই। সোমবার সংবাদ সম্মেলনে ভলিবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বিমল ঘোষ  বললেন,‘আমরা এক মাস আগে প্রস্তুতি শুরু করেছি। দলে সিনিয়র খেলোয়াড় আছে, অনেকে আবার জুনিয়র, যাদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ১০ ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা আছে; অবশ্য এগুলোকে আমি অজুহাত হিসেবে দেখাচ্ছি না। শিরোপা জেতা কঠিন, তবে আমরা চেষ্টা করবো ট্রফি জিততে।’

উদ্বোধনী দিনে বাংলাদেশ মুখোমুখি হবে মালদ্বীপের। এরপর ২৪ অক্টোবর নেপাল, ২৪ অক্টোবর শ্রীলঙ্কা, ২৬ অক্টোবর তুর্কমেনিস্তান ও ২৭ অক্টোবর আফগানিস্তানের বিপক্ষে খেলবে। 

ভলিবল ফেডারেশন সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, ‘কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারবে না যে, তারাই শিরোপা জিতবে। এখানে তুর্কমেনিস্তান ভালো দল। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ফাইনাল। তবে আমরা ম্যাচ বাই ম্যাচ পরিকল্পনা করে এগুবো।’

 

/টিএ/এফআইআর/
