বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
জয়ে শুরু বাংলাদেশের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
২২ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫৪আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ২১:১৫
বাংলাদেশ ভলিবল দল

জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে পর্দা উঠেছে সেন্ট্রাল এশিয়া ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের (কাভা) টুর্নামেন্ট কাভা কাপ। 

বুধবার (২২ অক্টোবর) মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে ছয় দেশের অংশগ্রহণে ছেলেদের এই টুর্নামেন্টে জয় দিয়ে শুরু করেছে বাংলাদেশ। 

স্বাগতিকরা মালদ্বীপকে সরাসরি ৩-০ সেটে হারিয়েছে। তিন গেমের মধ্যে ২৫-২১, ২৫-১৩ ও ২৫-২১ পয়েন্টে জয় আসে বাংলাদেশের। এছাড়া দিনের অন্য দুই খেলায় তুর্কমেনিস্তান সরাসরি ৩-০ সেটে নেপালকে সহজেই হারিয়েছে। তবে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে শ্রীলংকা ও আফগানিস্তানের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত শ্রীলংকা ৩-২ সেটে হারিয়েছে আফগানদের।

বিকালে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ বন্ধুত্বপূর্ণ এক দেশ। আমি আশা করছি এই টুর্নামেন্ট অনেক উপভোগ্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে। সবার অংশগ্রহণে সফল একটি টুর্নামেন্ট হবে।’ 

সর্বশেষ খবর
শাকসু নির্বাচনের রোডম্যাপ ২৭ অক্টোবর ঘোষণা করা হবে: ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য
মাংস আমদানি করে দেশের ক্ষতি করতে চাই না: ফরিদা আখতার
সরকার ও অংশীজনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে চায় আইএলও
মিয়ানমারের স্ক্যাম সেন্টারগুলোতে স্টারলিংক সেবা বন্ধ করলো স্পেসএক্স
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক পতন
মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষার্থী গ্রেফতার
উপদেষ্টা থেকে হুমায়ুন কবিরকে যুগ্ম মহাসচিব পদে নিয়োগ
বুয়েট শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত কারাগারে
হেফাজতে থাকা সাবেক ও কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে
