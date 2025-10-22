জয়ে শুরু বাংলাদেশের

জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে পর্দা উঠেছে সেন্ট্রাল এশিয়া ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের (কাভা) টুর্নামেন্ট কাভা কাপ।
বুধবার (২২ অক্টোবর) মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে ছয় দেশের অংশগ্রহণে ছেলেদের এই টুর্নামেন্টে জয় দিয়ে শুরু করেছে বাংলাদেশ।
স্বাগতিকরা মালদ্বীপকে সরাসরি ৩-০ সেটে হারিয়েছে। তিন গেমের মধ্যে ২৫-২১, ২৫-১৩ ও ২৫-২১ পয়েন্টে জয় আসে বাংলাদেশের। এছাড়া দিনের অন্য দুই খেলায় তুর্কমেনিস্তান সরাসরি ৩-০ সেটে নেপালকে সহজেই হারিয়েছে। তবে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে শ্রীলংকা ও আফগানিস্তানের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত শ্রীলংকা ৩-২ সেটে হারিয়েছে আফগানদের।
বিকালে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ বন্ধুত্বপূর্ণ এক দেশ। আমি আশা করছি এই টুর্নামেন্ট অনেক উপভোগ্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে। সবার অংশগ্রহণে সফল একটি টুর্নামেন্ট হবে।’