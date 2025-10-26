বাহরাইনে পদক পাওয়া কাবাডি দলকে আইজিপির ১০ লাখ টাকা পুরস্কার।

বাহরাইনে তৃতীয় এশিয়ান যুব গেমসে সাফল্য পাওয়া বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৮ বালক ও বালিকা কাবাডি দলের জন্য রবিবার কাবাডি ফেডারেশনের সভাপতি এবং ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আইজিপি) বাহারুল আলম ১০ লাখ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।
আজ তার দফতরে খেলোয়াড়রা দেখা করতে গেলে এমন পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। কাবাডি দলের এই সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেডারেশনের সভাপতি বাহারুল আলম বলেছেন, ‘এই তরুণ খেলোয়াড়রা দেশের জন্য যে গৌরব এনেছে, তা অনুপ্রেরণাদায়ক। তাদের এই ঐতিহাসিক অর্জনে আমরা গর্বিত। ভবিষ্যতে তাদের আরও ভালো খেলার জন্য আমরা সব ধরনের সহায়তা অব্যাহত রাখব।’
এশিয়ান যুব গেমসের আগের দুই আসরে কোনও পদক আসেনি। এবার প্রথম বাংলাদেশ বালিকা কাবাডি দল শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে এই গেমসের ইতিহাসে বাংলাদেশের প্রথম ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করে। মেয়েদের কাবাডিতে বাংলাদেশ, ভারত, ইরান, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল।
মেয়েদের সাফল্যের পরপর বাংলাদেশের ছেলেরাও একই ধারার পুনরাবৃত্তি করে ব্রোঞ্জ পদক জয় করে। কাবাডিতে অংশগ্রহণকারী সাতটি দলের মধ্যে বাংলাদেশ তৃতীয় স্থান অর্জন করে।