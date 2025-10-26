X
রবিবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
১০ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাহরাইনে পদক পাওয়া কাবাডি দলকে আইজিপির ১০ লাখ টাকা পুরস্কার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩২আপডেট : ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৫৮
বাহরাইনে পদক পাওয়া কাবাডি দলকে আইজিপির ১০ লাখ টাকা পুরস্কার।

বাহরাইনে তৃতীয় এশিয়ান যুব গেমসে সাফল্য পাওয়া বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৮ বালক ও বালিকা কাবাডি দলের জন্য রবিবার কাবাডি ফেডারেশনের সভাপতি এবং ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আইজিপি) বাহারুল আলম ১০ লাখ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

আজ তার দফতরে খেলোয়াড়রা দেখা করতে গেলে এমন পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। কাবাডি দলের এই সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেডারেশনের সভাপতি বাহারুল আলম বলেছেন, ‘এই তরুণ খেলোয়াড়রা দেশের জন্য যে গৌরব এনেছে, তা অনুপ্রেরণাদায়ক। তাদের এই ঐতিহাসিক অর্জনে আমরা গর্বিত। ভবিষ্যতে তাদের আরও ভালো খেলার জন্য আমরা সব ধরনের সহায়তা অব্যাহত রাখব।’

এশিয়ান যুব গেমসের আগের দুই আসরে কোনও পদক আসেনি। এবার প্রথম বাংলাদেশ বালিকা কাবাডি দল শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে এই গেমসের ইতিহাসে বাংলাদেশের প্রথম ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করে। মেয়েদের কাবাডিতে বাংলাদেশ, ভারত, ইরান, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল।

মেয়েদের সাফল্যের পরপর বাংলাদেশের ছেলেরাও একই ধারার পুনরাবৃত্তি করে ব্রোঞ্জ পদক জয় করে। কাবাডিতে অংশগ্রহণকারী সাতটি দলের মধ্যে বাংলাদেশ তৃতীয় স্থান অর্জন করে।

 

/টিএ/এফআইআর/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
‘বলতে পারবেন শেষ কবে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশ জিতেছে?’
‘বলতে পারবেন শেষ কবে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশ জিতেছে?’
ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ সোমবার: ইসি সচিব
ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ সোমবার: ইসি সচিব
ড্রাইভার নিয়োগে বাংলাদেশে ‘ড্রাইভিং স্কুল’ খুলবেন জাপানি উদ্যোক্তা
ড্রাইভার নিয়োগে বাংলাদেশে ‘ড্রাইভিং স্কুল’ খুলবেন জাপানি উদ্যোক্তা
ল্যুভর জাদুঘরে গহনা চুরির ঘটনায় গ্রেফতার ২
ল্যুভর জাদুঘরে গহনা চুরির ঘটনায় গ্রেফতার ২
সর্বাধিক পঠিত
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হলেন প্রেস সচিবের ভাই
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হলেন প্রেস সচিবের ভাই
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
মির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
মন্তব্য প্রতিবেদনমির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media