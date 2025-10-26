X
রবিবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
১০ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘ক্রীড়াঙ্গনে ক্রীড়াবিদ ও সংগঠকরা থাকবে সেখানে আইনজীবী, অধ্যাপক কেন?’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:১৫আপডেট : ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:১৫
সংবাদ সম্মেলনের ছবি।

মহিলা ক্রীড়া সংস্থায় নতুন অ্যাডহক কমিটি প্রকাশ করার পর চারদিকে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। রবিবার বিকালে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে ৬জন সাবেক নারী ক্রীড়াবিদ ও সংগঠক অবিলম্বে মহিলা ক্রীড়া সংস্থায় কমিটি প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন।  

সাবেক তারকা শ্যুটার সাবরিনা সুলতানা ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ক্রীড়াঙ্গনে রয়েছি। শ্যুটিং ফেডারেশন,মহিলা ক্রীড়া সংস্থায় আমার জায়গা হয় না। মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কমিটিতে দেখছি অনেকে ক্রীড়ানুরাগী। এদের কাউকে আমরা ক্রীড়াঙ্গনের কেউ চিনি না। এই কমিটি অবিলম্বে প্রত্যাহারের আবেদন জানাই।’

সাবেক তারকা ক্রীড়াবিদ ও সংগঠক কামরুন নাহার ডানা- তার নেতৃত্বেই মূলত আজকের সংবাদ সম্মেলন  হয়েছে। তার সরাসরি কথা, ‘ক্রীড়াঙ্গনে ক্রীড়াবিদ, সংগঠকরা থাকবে সেখানে আইনজীবী, অধ্যাপক কেন। ক্রীড়াঙ্গনে অনেক নারী রয়েছেন যোগ্য যারা কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক হতে পারেন। আমরা ক্রীড়া উপদেষ্টার কাছে এই কমিটি দ্রুত পরিবর্তন চাই। ক্রীড়া উপদেষ্টা এটি সুরাহা না করলে প্রধান উপদেষ্টার শরণাপন্ন হবো।’

এরপর ডানা বলেন, ‘ফুটবল, ক্রিকেটে সাবেকরা সভাপতি হতে পারলে মহিলা ক্রীড়া সংস্থায় কেন সভাপতি, সেক্রেটারি সাবেক খেলোয়াড় থেকে নয়? ক্রিকেট বোর্ডে অভিযোগ উঠার পর পরিবর্তনের কথা হয়েছে তাহলে মহিলা ক্রীড়া সংস্থায় কেন নয়?’

মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ফিরোজা করিম নেলীকে এবার সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে।  সংবাদ সম্মেলনে  তীব্র প্রতিবাদ করে সাবেক খেলোয়াড় নাসিমা পারভীন শিরিন বলেছেন, ‘আমি বিগত কমিটিতে ছিলাম। নেলী আমাদের মতো সাবেক ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে বাজে আচরণ করেন। তিনি কোনও খেলোয়াড়, সংগঠক ছিলেন না। আমরা তাকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দেখতে চাই না।’

 

/টিএ/এফআইআর/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
যাত্রাবাড়ীতে নির্মাণাধীন ভবনে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেলো রড মিস্ত্রির, আহত ১
যাত্রাবাড়ীতে নির্মাণাধীন ভবনে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেলো রড মিস্ত্রির, আহত ১
আদালতে বাদী ও তার পরিবারের ওপর হামলা, বিএনপি নেতা সাখাওয়াতের বিরুদ্ধে অভিযোগ
আদালতে বাদী ও তার পরিবারের ওপর হামলা, বিএনপি নেতা সাখাওয়াতের বিরুদ্ধে অভিযোগ
জলবায়ু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বৈশ্বিক আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা অপরিহার্য: পরিবেশ উপদেষ্টা 
জলবায়ু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বৈশ্বিক আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা অপরিহার্য: পরিবেশ উপদেষ্টা 
আসামি না হয়েও হত্যা মামলায় গ্রেফতার ব্যবসায়ী, মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ
আসামি না হয়েও হত্যা মামলায় গ্রেফতার ব্যবসায়ী, মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ
সর্বাধিক পঠিত
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
মির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
মন্তব্য প্রতিবেদনমির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
অবশেষে ছেলের দখল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ফিরে পেলেন বাবা
অবশেষে ছেলের দখল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ফিরে পেলেন বাবা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media