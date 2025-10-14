X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
জারিফ আবরার শেষ আটে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:১০আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৫
জারিফ আবরার

৩৫তম বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড টেনিস ট্যুর জুনিয়র জে-৩০ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের  জারিফ আবরার জিতেই চলেছেন। রমনায় জাতীয় টেনিস কমপ্লেক্সে   টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেছেন তিনি।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সিঙ্গাপুরের অর্জন সিং-কে হারিয়ে শেষ আটে নিজের জায়গা নিশ্চিত করেন জারিফ।

জারিফ আবরার প্রথম সেটটি সহজেই ৬-২ গেমে জিতে নেন। দ্বিতীয় সেটে অর্জন সিং কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করলেও ৬-৪ গেমে সেটটি জিতে টুর্নামেন্টের শেষ আটে নাম লেখান বাংলাদেশের এই খেলোয়াড়।

কোয়ার্টার ফাইনালে জারিফের সামনে কঠিন পরীক্ষা। প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকছেন টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় র‌্যাংকিয়ের খেলোয়াড় ভারতের শৌনক চ্যাটার্জি। শৌনক তার দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রের থিরুমুরথিকে হারিয়ে  এসেছেন।

বালক এককে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করা অন্য খেলোয়াড়দের মধ্যে রয়েছেন টুর্নামেন্টের শীর্ষ র‌্যাংকিয়ের খেলোয়াড় চীনের চুয়ান ডিং, সিঙ্গাপুরের রবার্ট, ভারতের তেজাস রাভি, হংকং এর চুন লি, থাইল্যান্ডের লিকুল এবং যুক্তরাজ্যের কামাল হাকিম।

এদিকে, বালিকা এককে বাংলাদেশের যাত্রা দ্বিতীয় রাউন্ডেই থেমেছে। সুমাইয়া আক্তার ও হালিমা জাহান উভয়ই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছেন। সুমাইয়া মালদ্বীপের আসাল আজিমের কাছে ৩-৬, ২-৬ গেমে হারেন। অন্যদিকে হালিমা জাহান চীনের তিয়ানরান ডং-এর বিপক্ষে ০-৬, ২-৬ গেমে ম্যাচ হেরে যান।

