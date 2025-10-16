X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
সেমিফাইনালে থামলেন জারিফ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২০আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২০
জারিফ আবরার।

৩৫তম বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড টেনিস ট্যুর জুনিয়র জে-৩০ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের জারিফ আবরারের অগ্রযাত্রা সেমিফাইনালেই থেমেছে। শেষ চারে তাকে থামিয়েছেন থাইল্যান্ডের আরিয়াফল লিকুল। সরাসরি সেটে জয় পেয়ে ফাইনালে উঠেছেন তিনি। 

সেমিফাইনালে জারিফ একেবারে নিষ্প্রভ ছিলেন প্রথম সেটে। ১-৬ গেমে হেরে যান। দ্বিতীয় সেটে ম্যাচে ফেরার ইঙ্গিত দিলেও শেষ পর্যন্ত পারেননি। জারিফ দ্বিতীয় সেট হেরেছেন ৪-৬ গেমে। 

এদিকে, টুর্নামেন্টে বালক দ্বৈতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারতের শৌনক চ্যাটার্জি ও অমৃত ধনকর জুটি। তারা চীনের চুয়ান ডিং ও কেঝি লি জুটিকে হারিয়েছে। ২-০ সেটে জয় পেয়েছে এই ভারতীয় জুটি। 

বালিকা দ্বৈতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মালদ্বীপের আরা আসাল আজিম ও ভারতের সানমিথা হারিনি জুটি। 

/টিএ/এফআইআর/
চাঁদাবাজির মামলা থেকে বিএনপি নেতা বাচ্চুর নাম বাদ, অর্থ বিনিময়ের অভিযোগ
রাকসু নির্বাচনে বোমা বিস্ফোরণের ভিডিওটি এআই দিয়ে বানানো
স্ত্রীসহ সাবের চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুদকের ২ মামলা
রেলের সাবেক ২ ডিজিসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
