সেমিফাইনালে থামলেন জারিফ

৩৫তম বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড টেনিস ট্যুর জুনিয়র জে-৩০ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের জারিফ আবরারের অগ্রযাত্রা সেমিফাইনালেই থেমেছে। শেষ চারে তাকে থামিয়েছেন থাইল্যান্ডের আরিয়াফল লিকুল। সরাসরি সেটে জয় পেয়ে ফাইনালে উঠেছেন তিনি।
সেমিফাইনালে জারিফ একেবারে নিষ্প্রভ ছিলেন প্রথম সেটে। ১-৬ গেমে হেরে যান। দ্বিতীয় সেটে ম্যাচে ফেরার ইঙ্গিত দিলেও শেষ পর্যন্ত পারেননি। জারিফ দ্বিতীয় সেট হেরেছেন ৪-৬ গেমে।
এদিকে, টুর্নামেন্টে বালক দ্বৈতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারতের শৌনক চ্যাটার্জি ও অমৃত ধনকর জুটি। তারা চীনের চুয়ান ডিং ও কেঝি লি জুটিকে হারিয়েছে। ২-০ সেটে জয় পেয়েছে এই ভারতীয় জুটি।
বালিকা দ্বৈতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মালদ্বীপের আরা আসাল আজিম ও ভারতের সানমিথা হারিনি জুটি।