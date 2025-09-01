আইফোন ১৭ প্রো সিরিজে আসছে বড় পরিবর্তন, বাড়ছে দামও

অ্যাপলের নতুন আইফোন ১৭ সিরিজ আসছে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর। আইফোন ১৭, আইফোন ১৭ প্রো এবং আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স মডেলের পাশাপাশি আইফোন ১৭ এয়ার (স্লিম) স্ট্যান্ডার্ড বাজারে আসবে। তবে আইফোন ১৭ প্রো মডেল নিয়ে একটু আগ্রহ যেন বেশিই।
মার্কিন শুল্কের কারণে বেড়েছে উৎপাদন ব্যয়। ফলে ফাঁস হওয়া তথ্য বলছে, আইফোন ১৭ প্রো ও প্রো ম্যাক্সের দাম ৫০ ডলার বেড়ে হতে পারে যথাক্রমে ১ হাজার ৪৯ ডলার ও ১ হাজার ২৪৯ ডলার।
আইফোন ১৭ প্রো সিরিজে থাকছে একাধিক পরিবর্তন। পেছনের চৌকো ক্যামেরা আইল্যান্ড বাদ দিয়ে আসছে নতুন অনুভূমিক ক্যামেরা সেটআপ। টাইটানিয়াম ফিনিশের বদলে থাকবে অর্ধেক গ্লাস, অর্ধেক অ্যালুমিনিয়াম বডি। যুক্ত হতে পারে উজ্জ্বল কমলা রঙের নতুন ভ্যারিয়েন্ট।
আইফোন ১৭ প্রো হবে ৬.৩ ইঞ্চি, আর প্রো ম্যাক্স ৬.৮ ইঞ্চি। স্ক্রীনের ঝলক কমানোসহ বেশি টেকসই করতে এবার স্ক্রিনে আসতে পারে অ্যান্টি-রিফ্লেকটিভ কোটিং।
আইফোন ১৭ পাঁচটি রঙে পাওয়া যাবে- গোলাপি, সবুজ, হালকা নীল, সাদা এবং কালো।
নতুন সিরিজে থাকবে ২৪ মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা। টেলিফটো লেন্সে আসতে পারে ৪৮ মেগাপিক্সেলের নতুন সেন্সর। ফলে প্রো মডেলগুলোতে মিলবে ৪৮ মেগাপিক্সেলের ট্রিপল ক্যামেরা।
আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্সে থাকতে পারে ৫ হাজার এমএএইচ ব্যাটারি। প্রথমবারের মতো যুক্ত হতে পারে রিভার্স ওয়্যারলেস চার্জিং। তারযুক্ত চার্জিং হবে ৪৫ ওয়াট, আর ওয়্যারলেসে ২৫ ওয়াট।
তথ্যসূত্র: সনি ডিকসন, নাইনটুফাইভম্যাকসহ বিভিন্ন ট্যকসাইট