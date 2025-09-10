ফোন, ফেসবুক কিংবা ব্যাংক কার্ড— সবকিছুর পাসওয়ার্ড ভুলে যাচ্ছেন? সমাধান জেনে নিন

X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
ফোন, ফেসবুক কিংবা ব্যাংক কার্ড— সবকিছুর পাসওয়ার্ড ভুলে যাচ্ছেন? সমাধান জেনে নিন

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৬আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৬
ছবি: সংগৃহীত

জিমেইল, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামসহ দরকারি বিভিন্ন ওয়েবসাইটের অ্যাকাউন্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়  হলো পাসওয়ার্ড। অনেকেই পাসওয়ার্ড মনে রাখতে পারেন না। আবার ফোনে পাসকোড, একেক ব‍্যাংকের কার্ডে একেক পিন ভুলে তালগোল পাকিয়ে ফেলাটাও স্বাভাবিক।

এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় আপনাকে সহযোগীতা করতে পারে পাসওয়ার্ড ম্যানেজার। এটি এমন একটি সফটওয়্যার বা অ্যাপ যা আপনার সব পাসওয়ার্ড নিরাপদভাবে সংরক্ষণ, তৈরি এবং মনে রাখতে সাহায্য করবে।

সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে এটি আপনার অ্যকাউন্টগুলোর নিরাপত্তা বাড়াবে এবং হ্যাকিংয়ের ঝুঁকিও কমাবে।

‘পাসওয়ার্ড ম্যানেজার’ ব্যবহার করার কয়েকটি ধাপ

প্রথমত, সঠিক পাসওয়ার্ড ম্যানেজার নির্বাচন করতে হবে। জনপ্রিয়গুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো-  লাস্টপাস (LastPass), ড্যাশলেন (Dashlane), বিটওয়ারডেন (Bitwarden)। এগুলোর ফ্রি ও পেইড উভয় ভার্সনই পাওয়া যায়। তবে ডাউনলোডের আগে নিরাপত্তা, ফিচার এবং ইউজার রিভিউ যাচাই করে নেওয়া ভালো।

মনে রাখতে হবে একটিমাত্র পাসওয়ার্ড প্রধান (Master) পাসওয়ার্ড তৈরি করুন। এটি আপনার সমস্ত পাসওয়ার্ডের মূল চাবি। এটি একটু জটিল করতে হবে; কিন্তু মনে রাখতে পারেন সেটা নিশ্চিত করতে হবে। 

এরপর ওয়েবসাইট ও অ্যাপের পাসওয়ার্ড সব ম্যানেজারে যুক্ত করুন। নতুন অ্যাকাউন্ট তৈরি হলে ম্যানেজারকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাসওয়ার্ড সেভ করতে দিন। প্রতিটি সাইট বা অ্যাপের জন্য ভিন্ন ও জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন।

ম্যানেজার পাসওয়ার্ডগুলো তৈরি ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেভ করতে পারে। একই ম্যানেজার মোবাইল, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট সব ডিভাইসে ব্যবহার করতে হবে। ডিভাইসের মধ্যে সিঙ্ক অপশন চালু রাখলে সব পাসওয়ার্ড সবখানেই একসাথে হয়ে যাবে।

সুরক্ষার জন‍্য ম্যানেজার অ্যাকাউন্টের জন্য টু-ফ্যাক্টর অথিনটেকেশন ব্যবহার করুন, যেমন ওটিপি বা অ্যাপ ভিত্তিক টোকেন। এটি হ্যাকিং প্রতিরোধে খুব কার্যকর।

নিয়মিত ব্যাকআপ ও আপডেট
ম্যানেজারের ডেটা নিরাপদভাবে ব্যাকআপ রাখুন। অ্যাপ ও ব্রাউজার এক্সটেনশন সর্বশেষ ভার্সনে আপডেট রাখুন।

তবে, যদি ম্যানেজারের মাস্টার পাসওয়ার্ড মনে না থাকে, সব পাসওয়ার্ডের অ্যাক্সেস হারাতে পারেন, তাই মুখস্থ করে ফেলুন অথবা নিরাপদ কোথাও লিখে রাখতে পারেন।

একনজরে চোখ ভুলিয়ে নিন—

পাসওয়ার্ড ম্যানেজার কেন ব্যবহার করবেন?

সব পাসওয়ার্ড এক জায়গায় নিরাপদে সংরক্ষণ
প্রতিটি সাইট/অ্যাপের জন্য আলাদা জটিল পাসওয়ার্ড তৈরি
মোবাইল, ল্যাপটপ, ট্যাবলেটে একইসাথে ব্যবহারযোগ্য

ব্যবহারের ধাপগুলো:

সঠিক অ্যাপ বেছে নিন → যেমন— LastPass, Dashlane, Bitwarden
একটি প্রধান পাসওয়ার্ড তৈরি করুন → জটিল হলেও মনে রাখা সহজ হতে হবে
পাসওয়ার্ড যুক্ত করুন → নতুন অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড ম্যানেজারে সেভ করুন
ভিন্ন ভিন্ন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন → প্রতিটি সাইটের জন্য আলাদা
টু-ফ্যাক্টর অথিনটেকেশন চালু করুন → বাড়তি নিরাপত্তার জন্য
ব্যাকআপ ও আপডেট করুন → নিয়মিত ডেটা ব্যাকআপ এবং অ্যাপ আপডেট করুন

