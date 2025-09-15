চশমাও নয় চোখের অস্ত্রোপচারও নয়, সমাধান মিলবে ড্রপেই

চশমা ব্যবহার হয়তো একদিন ইতিহাস হয়ে যাবে। কারণ বিজ্ঞানীরা এমন এক বিশেষ চোখের ড্রপ তৈরি করেছেন, যা দীর্ঘদৃষ্টির সমস্যায় ভোগা মানুষদের জন্য নতুন সমাধান আনতে পারে।
ইউরোপিয়ান সোসাইটি অব ক্যাটারাক্ট অ্যান্ড রিফ্র্যাকটিভ সার্জনস (ইএসসিআরএস)-এর কোপেনহেগেন সম্মেলনে উপস্থাপিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, এই আইড্রপ ব্যবহারের পর রোগীরা চোখের চার্টে অতিরিক্ত কয়েকটি লাইন পড়তে সক্ষম হয়েছেন, এবং দুই বছর ধরে সেই উন্নতি বজায় থেকেছে।
দীর্ঘদৃষ্টি বা প্রেসবায়োপিয়া
সাধারণত চল্লিশোর্ধ্ব মানুষদের মধ্যে প্রেসবায়োপিয়া দেখা যায়। এতে চোখের লেন্স শক্ত হয়ে যায়, ফলে কাছের লেখা বা বস্তু স্পষ্টভাবে দেখা কঠিন হয়ে পড়ে। সমাধান হিসেবে চশমা বা অস্ত্রোপচার ব্যবহৃত হয়, তবে অনেকেই চশমাকে ঝামেলা মনে করেন এবং সার্জারি সবার নাগালে নেই।
গবেষণার ফলাফল
১. গবেষণায় ৭৬৬ জন অংশ নেন। তারা প্রতিদিন দুইবার করে ড্রপটি ব্যবহার করেন—ঘুম থেকে ওঠার পর ও ছয় ঘণ্টা পর। এতে দুটি উপাদান ছিল: পাইলোকার্পিন ও ডাইক্লোফেনাক।
২. ড্রপ দেওয়ার এক ঘণ্টা পর গড়পড়তা রোগীরা ৩.৪৫ লাইন বেশি পড়তে পেরেছেন।
৩. এক শতাংশ পাইলোকার্পিন গ্রুপে অংশ নেওয়া রোগীদের ৯৯% সর্বোত্তম কাছের দৃষ্টি ফিরে পেয়েছেন।
৪. দুই শতাংশ গ্রুপে ৬৯% এবং তিন শতাংশ গ্রুপে ৮৪% রোগী অতিরিক্ত ৩ বা তার বেশি লাইন পড়তে সক্ষম হন।
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া
অল্প সময়ের জন্য চোখ ঝাপসা হওয়া, সামান্য জ্বালাপোড়া বা মাথাব্যথা দেখা দিলেও তা স্থায়ী হয়নি।
বিশেষজ্ঞদের মতামত
গবেষকরা বলছেন, এই আইড্রপ দীর্ঘদৃষ্টির জন্য নিরাপদ, কার্যকর এবং সহজ একটি বিকল্প হতে পারে। তবে বৃহত্তর পরিসরে দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা প্রয়োজন।
তথ্যসূত্র: এনডিটিভি, গার্ডিয়ান