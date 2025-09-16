X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
জাতিসংঘের অন্দর সাজলো চীনা প্রযুক্তিতে

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২৩আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২৩
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ হল নতুন করে সংস্কার করা হয়েছে। আর এ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে চীনের প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান জানালো, এই আধুনিকায়ন ২০২৫ সালের আসন্ন উচ্চপর্যায়ের সপ্তাহ চলাকালে জাতিসংঘের কার্যকারিতা বাড়াবে।

জাতিসংঘের চলমান ৮০তম সাধারণ অধিবেশনের অংশ হিসেবে উচ্চপর্যায়ের সপ্তাহ শুরু হবে ২২ সেপ্টেম্বর। চলবে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এ সময় বিশ্বনেতারা জেনারেল ডিবেট এবং বিভিন্ন উচ্চপর্যায়ের সম্মেলনে অংশ নিতে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে একত্রিত হবেন।

জাতিসংঘ সদর দফতরের সব সম্মেলন কক্ষে বর্তমানে ব্যবহৃত কনফারেন্স সিস্টেমের সরঞ্জাম সম্পূর্ণরূপে চীনে নির্মিত। সাধারণ পরিষদ হল, নিরাপত্তা পরিষদ এবং অন্যান্য সম্মেলন কক্ষে ব্যবহৃত দশ হাজারেরও বেশি চীনা ডিভাইস বহু বছর ধরে জাতিসংঘের বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

চলতি ৮০তম অধিবেশনটি আনুষ্ঠানিকভাবে ৯ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সদর দফতরে উদ্বোধন করেন নতুন সাধারণ পরিষদ সভাপতি আন্নালেনা বেয়ারবক।

সূত্র: সিএমজি

/ইএইচ/এএ/
জাতিসংঘতথ্যপ্রযুক্তি
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media