চার বছরে ক্রিয়েটরদের ১০০ বিলিয়ন ডলার দিয়েছে ইউটিউব

জনপ্রিয় ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম ইউটিউব গত চার বছরে কনটেন্ট ক্রিয়েটর, শিল্পী ও মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি পরিশোধ করেছে। গুগল মালিকানাধীন এই ভিডিও প্ল্যাটফর্ম সম্প্রতি মেড অন ইউটিউব অনুষ্ঠানে তথ্যটি প্রকাশ করে।
ইউটিউবের প্রধান নির্বাহী নীল মোহন বলেন, ‘আমরা শুধু একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করিনি, আমরা একটি অর্থনীতি গড়ে তুলেছি।’
প্রযুক্তি-বিষয়ক সংবাদমাধ্যম ম্যাশেবল জানিয়েছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কনটেন্ট নির্মাতাদের কর্মসংস্থান সাড়ে সাতগুণ বেড়েছে। জরিপে তরুণদের মধ্যে সৃজনশীল পেশাকে ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নেওয়ার প্রবণতাও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে। আধুনিক ক্রিয়েটর অর্থনীতি গড়ে তুলতে ইউটিউবের অবদানকে বড় বলে মনে করা হয়।
অন্য প্ল্যাটফর্মেও প্রভাবশালীরা আয় করছেন। তবে সরাসরি ভিউ থেকে আয়ে ইউটিউবকে সবচেয়ে লাভজনক ধরা হয়। শুধু মোবাইল নয়, এখন টেলিভিশন পর্দায়ও ইউটিউব দেখা থেকে নির্মাতারা আয় করছেন।
কোম্পানির হিসাবে, ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে যেগুলো টিভি দর্শকদের কাছ থেকে বছরে এক লাখ ডলারের বেশি আয় করছে, তার সংখ্যা এক বছরে ৪৫ শতাংশ বেড়েছে।
শুধু ক্রিয়েটর নয়, ইউটিউব এখন এনএফএল ফুটবল খেলার মতো যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় কনটেন্টও সম্প্রচার করছে। তবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা মানেই লাভজনক একটি পেশা গড়ে তোলার সুযোগটা এখনও সৃজনশীল ক্রিয়েটরদের জন্য মূল আকর্ষণ।