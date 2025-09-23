X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চার বছরে ক্রিয়েটরদের ১০০ বিলিয়ন ডলার দিয়েছে ইউটিউব

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৪আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৫২
চার বছরে ক্রিয়েটরদের ১০০ বিলিয়ন ডলার দিয়েছে ইউটিউব

জনপ্রিয় ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম ইউটিউব গত চার বছরে কনটেন্ট ক্রিয়েটর, শিল্পী ও মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি পরিশোধ করেছে। গুগল মালিকানাধীন এই ভিডিও প্ল্যাটফর্ম সম্প্রতি মেড অন ইউটিউব অনুষ্ঠানে তথ্যটি প্রকাশ করে।

ইউটিউবের প্রধান নির্বাহী নীল মোহন বলেন, ‘আমরা শুধু একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করিনি, আমরা একটি অর্থনীতি গড়ে তুলেছি।’

প্রযুক্তি-বিষয়ক সংবাদমাধ্যম ম্যাশেবল জানিয়েছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কনটেন্ট নির্মাতাদের কর্মসংস্থান সাড়ে সাতগুণ বেড়েছে। জরিপে তরুণদের মধ্যে সৃজনশীল পেশাকে ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নেওয়ার প্রবণতাও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে। আধুনিক ক্রিয়েটর অর্থনীতি গড়ে তুলতে ইউটিউবের অবদানকে বড় বলে মনে করা হয়।

অন্য প্ল্যাটফর্মেও প্রভাবশালীরা আয় করছেন। তবে সরাসরি ভিউ থেকে আয়ে ইউটিউবকে সবচেয়ে লাভজনক ধরা হয়। শুধু মোবাইল নয়, এখন টেলিভিশন পর্দায়ও ইউটিউব দেখা থেকে নির্মাতারা আয় করছেন। 

কোম্পানির হিসাবে, ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে যেগুলো টিভি দর্শকদের কাছ থেকে বছরে এক লাখ ডলারের বেশি আয় করছে, তার সংখ্যা এক বছরে ৪৫ শতাংশ বেড়েছে।

শুধু ক্রিয়েটর নয়, ইউটিউব এখন এনএফএল ফুটবল খেলার মতো যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় কনটেন্টও সম্প্রচার করছে। তবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা মানেই লাভজনক একটি পেশা গড়ে তোলার সুযোগটা এখনও সৃজনশীল ক্রিয়েটরদের জন্য মূল আকর্ষণ। 

/ইএইচ/এএ/
বিষয়:
ইউটিউবতথ্যপ্রযুক্তি
সম্পর্কিত
মেটার নতুন স্মার্ট গ্লাস নিয়ে উত্তেজনা-উদ্বেগ দুটিই
কুকিজে হ্যাঁ বলবেন, নাকি না? জেনে নিন এর সুবিধা ও ক্ষতি
মেটার নতুন স্মার্ট গ্লাস: টেক্সটের জবাব ও কল রিসিভ করা এখন আরও সহজ
সর্বশেষ খবর
প্রতিটি দলেরই ভারতকে হারানোর সামর্থ্য আছে: সিমন্স 
প্রতিটি দলেরই ভারতকে হারানোর সামর্থ্য আছে: সিমন্স 
অপারেশনে চোখের রেটিনা কেটে ফেলার অভিযোগ, আই হসপিটালকে লিগ্যাল নোটিশ
অপারেশনে চোখের রেটিনা কেটে ফেলার অভিযোগ, আই হসপিটালকে লিগ্যাল নোটিশ
নির্বাচনে মাঠে থাকবে ৪০ হাজার বডি ক্যামেরা
নির্বাচনে মাঠে থাকবে ৪০ হাজার বডি ক্যামেরা
এবার পেছানো হলো চাকসু নির্বাচন
এবার পেছানো হলো চাকসু নির্বাচন
সর্বাধিক পঠিত
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
‘সূচের মতো প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সক্ষম চীনা যুদ্ধবিমান জে-২০’
‘সূচের মতো প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সক্ষম চীনা যুদ্ধবিমান জে-২০’
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামে স্বর্ণ
দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামে স্বর্ণ
তদন্তের স্বার্থে প্রভাবশালীকে ফোন, ওসিকে কটাক্ষের অভিযোগ ডিআইজির বিরুদ্ধে
তদন্তের স্বার্থে প্রভাবশালীকে ফোন, ওসিকে কটাক্ষের অভিযোগ ডিআইজির বিরুদ্ধে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media