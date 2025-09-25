পিসির জন্য অ্যান্ড্রয়েড আনছে গুগল

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে পিসি আর স্মার্টফোনের অপারেটিং সিস্টেম ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তবে সামনে সেই বাস্তবতা বদলে যেতে পারে। কোয়ালকমের এক ইভেন্টে মঞ্চে আলাপচারিতায় অংশ নেন কোয়ালকমের সিইও ক্রিস্টিয়ানো আমন এবং গুগলের প্ল্যাটফর্ম ও ডিভাইস প্রধান রিক অস্টারলো। সেখানে দু’জনই শুধু ইঙ্গিতই দেননি, বরং প্রায় স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছেন— পিসির জন্য অ্যান্ড্রয়েড আসছে।
গুগলের হার্ডওয়্যার প্রধান রিক অস্টারলো জানিয়েছেন, ‘আগে আমরা পিসি আর স্মার্টফোনের জন্য আলাদা আলাদা সিস্টেম তৈরি করতাম। কিন্তু এখন আমরা এগুলোকে একত্র করার একটি প্রকল্প শুরু করেছি। পিসি ও ডেস্কটপ কম্পিউটিংয়ের জন্য আমরা একটি সাধারণ প্রযুক্তিগত ভিত্তি তৈরি করছি।’
গুগলের অ্যান্ড্রয়েড ইকোসিস্টেমের প্রধান সমীর সমত বলেন, ‘এটি আগামী বছরের জন্য আমাদের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর প্রকল্প।’ তিনি আরও জানান, ল্যাপটপ ও ট্যাবলেটে অ্যান্ড্রয়েডের এআই সুবিধাগুলো দ্রুত আনাই তাদের লক্ষ্য।
গুগলের পরিকল্পনা হলো ক্রোমওএসের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে অ্যান্ড্রয়েডের প্রযুক্তি পুনর্গঠন করা। এতে ল্যাপটপসহ পুরো অ্যান্ড্রয়েড ইকোসিস্টেম আরও মসৃণভাবে কাজ করবে।
যদিও গুগল ও কোয়ালকম ঠিক কীভাবে এই যৌথ অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করছে তা এখনো পরিষ্কার নয়, তবে কোয়ালকমের নতুন স্ন্যাপড্রাগন এক্স২ এলিট (Snapdragon X2 Elite) চিপসেটকে কেন্দ্র করে এই প্ল্যাটফর্ম গড়ে উঠতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
এই ঘোষণা ইঙ্গিত দিচ্ছে— ভবিষ্যতে স্মার্টফোন, ট্যাবলেট ও ল্যাপটপের সীমারেখা ভেঙে দিয়ে গুগল একীভূত অ্যান্ড্রয়েড অভিজ্ঞতা দিতে চায়।