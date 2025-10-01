X
বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
অ্যাপলের এয়ার ট্যাগের সহায়তায় যেভাবে উদ্ধার হলো চুরি হওয়া মোটরসাইকেল 

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২৮
অ্যাপলের এয়ার ট্যাগের সহায়তায় যেভাবে উদ্ধার হলো চুরি হওয়া মোটরসাইকেল 

প্রযুক্তি কোম্পানি অ্যাপলের তৈরি ছোট ট্র্যাকিং ডিভাইস ‘এয়ার ট্যাগ’ আবারও কার্যকর প্রমাণ হলো। যুক্তরাজ্যে এই ডিভাইসের সংকেত অনুসরণ করে পুলিশ চুরি হওয়া একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে সরাসরি চোরের শোবার ঘর থেকে।

যেভাবে উদ্ধার হলো মোটরসাইকেল

লেস্টার মার্কারির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, মোটরসাইকেলের মালিক আগেভাগেই সিটের নিচে একটি এয়ার ট্যাগ বসিয়ে রেখেছিলেন। চুরি হওয়ার পর মালিক সেটির সংকেত ট্র্যাক করেন এবং পুলিশকে খবর দেন। এরপর পুলিশ অভিযান চালিয়ে চোরের বাড়ি থেকে মোটরসাইকেল উদ্ধার করে। অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে দোষ স্বীকার করেছেন।

আগেও ঘটেছে এমন ঘটনা

এ ধরনের ঘটনা এবারই প্রথম নয়। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক মোটরসাইকেল চুরি হওয়ার পর এয়ার ট্যাগের মাধ্যমে চোরদের সন্ধান মেলে। মিসৌরিতে একটি ঘটনায় পুলিশ বাইক উদ্ধার করে দুজনকে গ্রেপ্তার করে। যদিও চুরির কিছুক্ষণের মধ্যেই অভিযুক্তরা বাইক থেকে এয়ার ট্যাগ সরিয়ে ফেলেছিল বলে জানিয়েছিল তদন্ত কর্মকর্তারা।

লাগেজ চুরির ঘটনায়ও সহায়ক

কেবল মোটরসাইকেল নয়, ভ্রমণকারীদের লাগেজ খুঁজে পেতেও ভূমিকা রাখছে এই ডিভাইস। সম্প্রতি এক যাত্রী এয়ার ট্যাগের সংকেত ধরে নিজের হারানো ব্যাগ উদ্ধার করেন। অবাক করা বিষয় হলো, অভিযুক্ত ব্যক্তি শুধু লাগেজই নেননি, ভুক্তভোগীর কাপড়-চোপড়ও ব্যবহার করেছিলেন।

তবে, এয়ার ট্যাগ অনেক সময় চুরি হওয়া জিনিস খুঁজে দিতে সফল হলেও বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন— প্রযুক্তিটি ভুলভাবে ব্যবহার হলে এটি গোপন নজরদারির হাতিয়ার হিসেবেও কাজ করতে পারে। ফলে এর নিরাপত্তা ব্যবহারে বাড়তি সতর্কতার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

সূত্র: ম্যাশেবল

