X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ইরোটিক কনটেন্টের অনুমতি দিচ্ছে ওপেনএআই

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫৩আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫৩
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ইরোটিক কনটেন্টের অনুমতি দিচ্ছে ওপেনএআই

জনপ্রিয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কোম্পানি ওপেনএআই ঘোষণা করেছে, যাচাইকৃত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যবহারকারীরা এখন থেকে চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করে ইরোটিক (প্রাপ্তবয়স্কদের উপযোগী) কনটেন্ট তৈরি করতে পারবেন। কোম্পানিটি একে বলছে, ‘প্রাপ্তবয়স্কদের প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবেই আচরণ করা’ নীতি।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) এক ঘোষণায় ওপেনএআই জানায়, তারা শিগগিরই চ্যাটজিপিটির নতুন সংস্করণ চালু করতে যাচ্ছে, যেখানে ব্যবহারকারীরা নিজের মতো করে এআই অ্যাসিস্ট্যান্টের ব্যক্তিত্ব কাস্টমাইজ করতে পারবেন। এতে থাকবে আরও মানবসুলভ প্রতিক্রিয়া, ইমোজির ঘন ঘন ব্যবহার কিংবা বন্ধুত্বপূর্ণ কথোপকথনের ধরন বেছে নেওয়ার সুযোগ।

সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটি আসছে ডিসেম্বরে, যখন কোম্পানি বয়স যাচাই ব্যবস্থা চালু করবে। এতে বয়স-নির্ভর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে যাচাইকৃত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যবহারকারীদের জন্য ইরোটিক কনটেন্টের অনুমতি দেওয়া হবে। তবে ওপেনএআই এখনো জানায়নি, বয়স যাচাই বা কনটেন্ট নিরাপত্তার জন্য তারা কী ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করবে।

এর আগে, গত সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠানটি ১৮ বছরের নিচের ব্যবহারকারীদের জন্য আলাদা চ্যাটজিপিটি সংস্করণ চালু করে, যেখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অশালীন বা যৌনবিষয়ক কনটেন্ট ব্লক করা হয়।

ওপেনএআই আরও জানায়, তারা এমন এক প্রযুক্তি তৈরি করছে যা ব্যবহারকারীর আচরণ বিশ্লেষণ করে অনুমান করতে পারবে তিনি ১৮ বছরের বেশি না কম।

এক্স (সাবেক টুইটার)-এ দেওয়া এক পোস্টে ওপেনএআই-এর সিইও স্যাম অল্টম্যান বলেন, মানসিক স্বাস্থ্যের ঝুঁকি এড়াতে কড়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আনার পর অনেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যবহারকারীর কাছে চ্যাটজিপিটি ‘কম উপভোগ্য বা কম কার্যকর’ হয়ে উঠেছিল।

এই কঠোর নিরাপত্তা নীতিগুলো আসে এক কিশোরের আত্মহত্যার ঘটনায় বিতর্কের পর। চলতি বছরের শুরুতে ক্যালিফোর্নিয়ার কিশোর অ্যাডাম রেইন আত্মহত্যা করেন। তার বাবা-মা আগস্টে মামলা করেন— অভিযোগ, চ্যাটজিপিটি তাকে আত্মহত্যার পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছিল।

দুই মাস পর অল্টম্যান জানান, কোম্পানি ইতোমধ্যেই মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গুরুতর সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ট্রেড কমিশন (এফটিও) কয়েকটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে— যার মধ্যে ওপেনএআইও রয়েছে। তদন্তের লক্ষ্য, শিশু ও কিশোরদের উপর এআই চ্যাটবটগুলোর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব মূল্যায়ন করা।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

/ইএইচ/
বিষয়:
আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সতথ্যপ্রযুক্তিচ্যাটজিপিটিওপেনএআই
সম্পর্কিত
উইন্ডোজ ১০-এ আর ফ্রি সাপোর্ট দেবে না মাইক্রোসফট: ব্যবহারকারীদের করণীয় কী
পুরোনো ফোন কিনতে চাচ্ছেন? জেনে নিন কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ
এআই বন্ধ করার সুইচ নেই, সচেতন ব্যবহারই নিরাপদ পথ
সর্বশেষ খবর
রাকসু নির্বাচনে জালিয়াতি ঠেকাতে তিন স্তরের নজরদারিতে থাকবে ভোটার
রাকসু নির্বাচনে জালিয়াতি ঠেকাতে তিন স্তরের নজরদারিতে থাকবে ভোটার
বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হবে: মির্জা ফখরুল
বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হবে: মির্জা ফখরুল
টাঙ্গাইলে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে ৩ জন নিহত
টাঙ্গাইলে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে ৩ জন নিহত
সরকারের অভ্যন্তরীণ তথ্য ফাঁসের হুমকি অনৈতিক: দুদু
সরকারের অভ্যন্তরীণ তথ্য ফাঁসের হুমকি অনৈতিক: দুদু
সর্বাধিক পঠিত
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
দুদকে পরিচালক হিসেবে ২ এসপির বদলির আদেশ বাতিল
দুদকে পরিচালক হিসেবে ২ এসপির বদলির আদেশ বাতিল
মেলোনিকে ধূমপান ছাড়তে বললেন এরদোয়ান, শুনে হাসলেন ম্যাক্রোঁ
মেলোনিকে ধূমপান ছাড়তে বললেন এরদোয়ান, শুনে হাসলেন ম্যাক্রোঁ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media