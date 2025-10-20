X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
অ্যামাজন সার্ভারে ত্রুটি: স্ন্যাপচ্যাট, ক্যানভাসহ বহু অ্যাপ অচল

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:১২আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:১৪
ছবি: রয়টার্স

বিশ্বজুড়ে একাধিক জনপ্রিয় অনলাইন প্ল্যাটফর্মে হঠাৎ বড় ধরনের প্রযুক্তিগত ত্রুটি দেখা দিয়েছে। ব্যবহারকারীরা জানিয়েছেন, অ্যামাজন, প্রাইম ভিডিও, অ্যালেক্সা–এর মতো অ্যাপে হঠাৎ কাজ করা যাচ্ছে না। শুধু শপিং বা স্ট্রিমিং নয়, মেসেজিং, ফাইন্যান্স ও প্রোডাকটিভিটি অ্যাপ–গুলোতেও বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে।

অচল হয়ে পড়েছে স্ন্যাপচ্যাট, রবিনহুড, ভেনমো, পারপ্লেক্সিটি এবং ক্যানভার মতো অ্যাপও। অনেক ব্যবহারকারী জানিয়েছেন, অ্যাপ খুললেই শুধু এরর মেসেজ দেখা যাচ্ছে।

প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, এই বিপর্যয়ের মূল কারণ অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস (এডব্লিউএস)–এর ক্লাউড পরিকাঠামোয় ত্রুটি।

বিশ্বের হাজার হাজার ওয়েবসাইট ও অ্যাপ এডব্লিউএস–এর সার্ভার অবকাঠামোর ওপর নির্ভর করে পরিচালিত হয়। ফলে এডব্লিউএস–এ কোনও ধরনের প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা দিলে তার প্রভাব একযোগে বহু অ্যাপ ও প্ল্যাটফর্মে পড়ে।

প্রযুক্তি বিষয়ক সংবাদমাধ্যম দ্য ভার্জ জানিয়েছে, এডব্লিউএস স্ট্যাটাস চেকার–এর রিপোর্টে দেখা গেছে, ইউএস-ইস্ট-১ অঞ্চলে একাধিক সার্ভিসে ত্রুটি ধরা পড়েছে। এই অঞ্চলটি এডব্লিউএস–এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডেটা হাবগুলোর একটি। এখানেই বিপর্যয়ের সূত্রপাত বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এডব্লিউএস জানিয়েছে, তারা টেকনিক্যাল গ্লিচ চিহ্নিত করেছে এবং সমস্যার সমাধানে প্রকৌশলীরা কাজ করছেন। তবে ঠিক কবে নাগাদ সব পরিষেবা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হবে, সে বিষয়ে কোনও নিশ্চিত সময় এখনও দেওয়া হয়নি।

তথ্যপ্রযুক্তি
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media