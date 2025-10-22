চীনে রোবট নিয়ন্ত্রণে যুক্ত হলো দৃষ্টি ও স্পর্শের ‘অনুভূতি’

বেইজিং ইনস্টিটিউট ফর জেনারেল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের গবেষকরা তৈরি করেছেন এমন এক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, যা রোবটকে তাদের আশপাশের বস্তু বা শক্তির সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে সাহায্য করবে। এতে জটিল কাজে রোবটের কর্মক্ষমতা বেড়েছে।
গবেষকদের মতে, নতুন মডেলটি প্রচলিত ‘পজিশন-কন্ট্রোল’ নীতির তুলনায় ৩৯.৫ শতাংশ বেশি সফলভাবে কাজ করতে পারে।
‘লার্নিং আ ইউনিফায়েড পলিসি ফর পজিশন অ্যান্ড ফোর্স কন্ট্রোল ইন লেগড লোকো-ম্যানিপুলেশন’ শিরোনামের গবেষণাপত্রটি ২০২৫ সালের রোবট-লার্নিং সম্মেলনে সেরা প্রবন্ধ পুরস্কার পেয়েছে। প্রথমবার কোনো চীনা দল এই সম্মান অর্জন করল।
মডেলটি কোনো ‘ফোর্স সেন্সর’-এর ওপর নির্ভর না করেই রোবটকে একযোগে বল ও অবস্থান—নিয়ন্ত্রণ শেখাতে সক্ষম। ফলে এটি পজিশন ট্র্যাকিং, ফোর্স ট্র্যাকিং, বল প্রয়োগ ও নমনীয় আচরণের মতো জটিল কাজ করতে পারে।
গবেষকরা চার-পায়ের রোবট ও মানবসদৃশ রোবটের ওপর বিভিন্ন পরীক্ষা চালিয়ে এর কার্যকারিতা প্রমাণ করেছেন। তারা দেখেছেন, এই মডেল ব্যবহার করে রোবট সফলভাবে হোয়াইটবোর্ড পরিষ্কার করা, আলমারির দরজা খোলা-বন্ধ করার কাজ করতে পারছে।
গবেষক চিয়া বাওসিয়োং বলেন, ‘প্রচলিত ভিএলএ মডেল সাধারণত শুধু ক্যামেরার ছবি দেখে চলার পথ নির্ধারণ করে। এতে রোবট যখন হোয়াইটবোর্ড পরিষ্কার করে, তখন অনেক সময় যথেষ্ট চাপ প্রয়োগ করতে পারে না—ফলে কিছু অংশ অপরিষ্কার থেকে যায়। সেই সীমাবদ্ধতা কাটাতে মডেলে ফোর্স ভেরিয়েবল যুক্ত করেছি, যাতে রোবট সঠিক অবস্থানে থেকে যথাযথ চাপ দিতে পারে।’
সূত্র: সিএমজি