ইনকগনিটো মোড বা ভিপিএন কি পুরোপুরি নিরাপত্তা দেয়?

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১৮আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১৮
অনেকেই মনে করেন, ওয়েব ব্রাউজারের প্রাইভেসি বা ইনকগনিটো মোড চালু করলে তারা স্পাইং বা ট্র্যাকিং থেকে পুরোপুরি সুরক্ষিত থাকবেন। সত্যি বলতে, এটা কিছুটা সাহায্য করে, কিন্তু  শতভাগ নিরাপত্তা বা গোপনীয়তা নিশ্চিত করে না।

ইনকগনিটো মোড উইন্ডো বন্ধ হওয়ার পর কুকিজ ও ট্র্যাকিং ডেটা মুছে দেয়। তবে এটি ওয়েবসাইট বা আইএসপিকে আপনার ভিজিট সম্পর্কে জানতে বাধা দেয় না। প্রতিটি ব্রাউজারের একটি ইউনিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট থাকে, যা কেবল কুকিজ নয়—আপনার সিস্টেমের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করে। ওয়েবসাইটগুলো এ তথ্য ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ভিপিএন ব্যবহার করেও পুরোপুরি পরিচয় লুকানো সম্ভব নয়।

তার চেয়ে একটু বেশি নিরাপত্তার জন্য ব্রেভ বা টর ব্রাউজার ব্যবহার করতে পারেন। এগুলো আপনার সংযোগকে বিভিন্ন পথে ঘুরিয়ে পাঠায়, যদিও এতে ইন্টারনেট ধীর হতে পারে। মোবাইল ডিভাইসে ডলফিন ব্রাউজারের মতো ব্রাউজারগুলো অ্যান্টি-ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা অ্যান্টি-ডিটেক্ট ফিচার দেয়, যা ভুয়া তথ্য ইঞ্জেক্ট করে আপনার পরিচয় গোপন রাখে। 

বিষয়:
গুগলতথ্যপ্রযুক্তি
