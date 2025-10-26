গভীর সমুদ্রে অভিযান চালাবে চীনের এআই জেলিফিশ রোবট

চীনের শায়ানসি প্রদেশের সি’আন শহরের নর্থওয়েস্টার্ন পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক এমন এক জেলিফিশ-নকশার রোবট তৈরি করেছেন যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় চলে এবং গভীর সমুদ্র অন্বেষণে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলতে পারে।
চীনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাইক্রো ও ন্যানো সিস্টেমস ফর অ্যারোস্পেস ল্যাবরেটরিতে তৈরি ‘আন্ডারওয়াটার ফ্যান্টম’ নামের বায়ো-মিমেটিক ঘরানার রোবটটির প্রস্থ ১২০ মিলিমিটার এবং ওজন ৫৬ গ্রাম। স্বচ্ছ দেহ ও ইলেকট্রোহাইড্রোলিক কৃত্রিম পেশি দিয়ে এটি প্রায় নীরবে কম বিদ্যুতে দীর্ঘ সময় চলতে পারে। রোবটটি মাত্র ২৮.৫ মিলিওয়াট বিদ্যুৎ ব্যবহার করে।
রোবটটির এআই সিস্টেম স্বয়ংক্রিয় নেভিগেশন এবং পরিবেশ বুঝে নিজেকে পরিচালনা করতে পারে।
সূত্র: সিএমজি