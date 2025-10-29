থ্রেডসে ২৪ ঘণ্টা পর অদৃশ্য হয়ে যাবে পোস্ট: ‘ঘোস্ট পোস্ট’ করার ৩টি সহজ উপায়

মেটার জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থ্রেডস ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন ফিচার নিয়ে এসেছে—এর নাম ‘ঘোস্ট পোস্ট’। এই ফিচারের মাধ্যমে কোনও পোস্ট ২৪ ঘণ্টা পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে যাবে অর্থাৎ অদৃশ্য হয়ে যাবে। এখন ব্যবহারকারীরা চাইলে অস্থায়ীভাবে ভাবনা, মন্তব্য বা ছবি শেয়ার করতে পারবেন, যা একদিন পর নিজে থেকেই আর্কাইভে চলে যাবে।
থ্রেডস জানায়, ‘ঘোস্ট পোস্ট’ চালুর মূল লক্ষ্য হলো ব্যবহারকারীদের নির্ভয়ে নিজেদের মত প্রকাশে উৎসাহিত করা। অনেকেই স্থায়ী পোস্ট দিতে দ্বিধায় ভোগেন—তাদের জন্য এই ফিচার হবে এক ধরনের মুক্তির জায়গা।
থ্রেডসে কীভাবে ‘ঘোস্ট পোস্ট’ করবেন
‘ঘোস্ট পোস্ট’ ফিচার ব্যবহার করা একেবারেই সহজ। ঠিক যেমনভাবে সাধারণ কোনও পোস্ট দেওয়া হয়, তেমনই কয়েকটি ধাপে আপনি দিতে পারবেন এমন একটি পোস্ট।
থ্রেডস অ্যাপ খুলুন এবং নতুন পোস্ট দেওয়ার বোতামে ক্লিক করুন। পোস্ট বোতামের পাশে থাকা ‘ঘোস্ট পোস্ট’ টগলটি অন করুন। এরপর আপনার পোস্ট লিখে দিন এবং ‘পোস্ট’ বোতামে ক্লিক করুন।
এতেই হয়ে গেল! আপনি এখন থ্রেডসে এমন একটি অস্থায়ী পোস্ট তৈরি করলেন, যা ২৪ ঘণ্টা পর নিজে থেকেই অদৃশ্য হয়ে যাবে।
সম্প্রতি থ্রেডস আরও কয়েকটি নতুন ফিচার এনেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১০ হাজার অক্ষর পর্যন্ত লেখার সুযোগ—যা দিয়ে ব্যবহারকারীরা এখন দীর্ঘ বিশ্লেষণ, নিবন্ধ বা গল্প শেয়ার করতে পারেন। পাশাপাশি এসেছে ‘স্পয়লার হাইড’ অপশন, যার মাধ্যমে কোনো টেক্সট বা মিডিয়া আগেভাগে আড়াল রাখা সম্ভব।
মেটার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, থ্রেডসকে আরও সহজ, আকর্ষণীয় ও কথোপকথন-কেন্দ্রিক প্ল্যাটফর্মে পরিণত করতে নিয়মিতভাবে নতুন ফিচার যোগ করা হচ্ছে।