রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
ঘণ্টা খানেকের বৃষ্টিতে ডুবে গেলো রাজধানীর অনেক এলাকা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১২:৫৯আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:০৪
ধানমন্ডি ২৭ নম্বরের সড়ক বৃষ্টির পানিতে ডুবে গেছে

আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী রাজধানীতে হয়ে গেলো এক পশলা বৃষ্টি। রবিবার (৩১ আগস্ট) মুষলধারে চলা ঘণ্টা খানেকের বৃষ্টিতে ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। বৃষ্টিতে রাজধানীর অনেক সড়কে জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। এতে ভোগান্তি আরও বেড়েছে।

ধানমন্ডি ২৭, মিরপুরের কিছু এলাকা, পুরান ঢাকার অলিগলি পানিতে ডুবে গেছে। এর বাইরে অন্য কিছু এলাকার অলিগলিতেও পানি জমেছে।

আবহাওয়া অধিদফতর জানায়, মৌসুমি বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর মোটামুটি সক্রিয় ও উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারি অবস্থায় রয়েছে।

ধানমন্ডি ২৭ নম্বরের সড়ক বৃষ্টির পানিতে ডুবে গেছে

আগামী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়, রংপুর বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে রংপুর বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

এদিকে আগামীকালের পূর্বাভাসে বলা হয়, রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দুই-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

রাজধানীবৃষ্টির খবরভোগান্তিআবহাওয়া পূর্বাভাস
রাউজানে অস্ত্র-গুলিসহ ‘সন্ত্রাসী’ মিঠু গ্রেফতার
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে দুই নারীর মরদেহ উদ্ধার
রাকসু কার্যালয়ে ভাঙচুর করে তালা দিলো ছাত্রদল, মনোনয়নপত্র বিতরণ বন্ধ
বরগুনায় ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ৬ হাজার ছাড়ালো
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
পাঁচ দাবিতে ‘বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী ঐক্য পরিষদের’ মহাসমাবেশ
নুরকে প্রধান উপদেষ্টার ফোন, তদন্তের আশ্বাস
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
বিভিন্ন এজেন্সি থেকে জঙ্গি লিস্ট দিয়ে বলা হতো ‘ছাড়া যাবে না’: আসিফ নজরুল
