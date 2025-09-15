আজও বৃষ্টির সম্ভাবনা

বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সৃষ্ট লঘুচাপের কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। আজও আট বিভাগে বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর।
পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, তেলেঙ্গানা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত লঘুচাপটি গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। মৌসুমি বায়ু ভারতের রাজস্থান, হারিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাণাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর বিস্তৃত এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝামাঝি থেকে প্রবল অবস্থায় আছে।
সোমবার সকাল ৯টা থেকে পরেবর্তী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও ভারি থেকে অতি ভারি বর্ষণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমবে।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) একই ধারা অব্যাহত থাকবে; সারা দেশে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি কিছু এলাকায় অতি ভারি বর্ষণ হতে পারে।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও সিলেটের অধিকাংশ জায়গায় এবং খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রামের অনেক স্থানে বৃষ্টি হতে পারে। তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকবে।