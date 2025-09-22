X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাতভর বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা, সকালে ভোগান্তি নিয়ে বের হচ্ছেন নগরবাসী

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:০৪আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৩৪
বিজয় সরণির রাস্তা ডুবে গেছে বৃষ্টির পানিতে

রাতভর টানা বৃষ্টিতে রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা। তার সঙ্গে যুক্ত আছে যানজট। আজ সকালের শুরুতেই জলজট আর যানজটে একেবারে নাস্তানাবুদ রাজধানীর বাসিন্দারা। সকালে ঘুম থেকে উঠে এই ভোগান্তি মাথায় নিয়েই অফিসে যাচ্ছেন সাধারণ মানুষ, স্কুল-কলেজে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। মিরপুর, উত্তরা, বিজয় সরণি, ধানমন্ডি ২৭, শান্তিনগর, মালিবাগ, কাকরাইল, রামপুরা, পুরান ঢাকার অলিগলিসহ নগরীর প্রায় প্রতিটি গলি এখন পানিতে ডুবে আছে। কোনও কোনও এলাকার বড় রাস্তায়ও ডুবে গেছে বৃষ্টির পানিতে।

রবিবার (২২ সেপ্টেম্বর) দিনগত মধ্যরাত থেকেই শুরু হয় এই বৃষ্টি।  

আবহাওয়া অধিদফতর জানায়, মৌসুমি বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারি অবস্থায় রয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একটি লঘুচাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকায় আগামী ২৪ সেপ্টেম্বরের দিকে আরেকটি লঘুচাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এবং এটি ঘণীভূত হতে পারে।

মিরপুর কাজীপাড়ার রাস্তায় পানি ঢল

গতকাল সন্ধ্যা ৬টা থেকে আজ সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পূর্বাভাসে বলা হয়, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক ঘুরে দেখা গেছে, নানান জায়গায় সৃষ্ট জলজটের কারণে আরও তীব্র হয়েছে যানজট। সড়কের খানা-খন্দ ও বড় বড় গর্তে বৃষ্টির পানি জমে বেড়েছে নগরবাসীর দুর্ভোগ।

যানজটের ভোগান্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে রোখসানা রুমি নামের একজন ফেসবুক লেখেন, ‘উত্তরা দিয়াবাড়ি থেকে আজমপুর যাবো। সকালে আকাশে মেঘ। অন্ধকারেই বের হলাম। এরপর রিকশা না পেয়ে উবার নিলাম আকাশচুম্বী দাম দিয়ে। গাড়িতে বসে মনে হলো নদী হয়ে গেছে সড়কগুলো।’ 

ধানমন্ডি ২৭ নম্বরে হাঁটু সমান পানি। ভোগান্তিতে পথচারীরা

উত্তরার আরেক বাসিন্দা রায়হানা সুলতানা জানান, বাসার সামনে পানি, টানা বৃষ্টির কারণে বাচ্চাদের আজ স্কুলেই পাঠাইনি। কিন্তু ঘরের কর্তা তো বের হলেন হাঁটু পানি ভেঙেই। বৃষ্টির কারণে ভোরেই বের হয়ে যান। ঘণ্টাখানেক চেষ্টায় একটা উবার পান। এইদিনে রিকশা, উবার এবং সিএনজির ভাড়া যেভাবে বাড়ানো হয়; তা বৃষ্টি, জলাবদ্ধতা, যানজটের চেয়ে বেশি ভোগায় রাজধানীবাসীকে।

এদিকে রাজাবাজারের বাসিন্দা রিপা সরকার জানান, সকালে বাসা থেকে বের হয়ে দেখেন বাসার সামনে হাঁটু পানি। রিকশার জন্য ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে থেকে বাধ্য হয়ে বাসায় ফিরে গেছেন তিনি। অফিসে আর যেতে পারেননি।

প্রসঙ্গত, বৃষ্টি হলেই রাজধানীতে বেড়ে যায় উবার ও সিএনজি ভাড়া। রিকশা ভাড়াও স্থান কাল পাত্র ভেদে; বেড়ে দাঁড়ায় দ্বিগুণ-তিনগুণ। এ নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই নগরবাসীর। তাদের দাবি, বৃষ্টির সুযোগে জিম্মি করে ভাড়া আদায় করেন চালকরা। প্রয়োজনের তাগিদে নিরুপায় হয়ে বেশি ভাড়া দিতে বাধ্য হন তারা।

আবহাওয়াবিদ হাফিজুর রহমান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘এই বৃষ্টি আরও ঘণ্টাখানেক চলতে পারে। ইতোমধ্যে অনেক এলাকায় বৃষ্টি কমে এসেছে। দুপুরের মধ্যে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে আশা করি।’

তিনি আরও বলেন, ‘মৌসুমি বায়ু এখনও বাংলাদেশের ওপর সক্রিয়। তাই এই সময় বৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। তবে চলতি সপ্তাহে ভারী বৃষ্টি আর নাও হতে পারে।’ 

/এসএনএস/আরআইজে/
বিষয়:
বৃষ্টির খবরআবহাওয়া পূর্বাভাস
সম্পর্কিত
আজ কি আর বৃষ্টি হবে?
সারা দেশে বৃষ্টির সম্ভাবনা
দুই নদীর তিন স্টেশনের পানি বিপদসীমার ওপরে
সর্বশেষ খবর
চাষকৃত জমিতে ট্রাক্টর চালিয়ে দখলের অভিযোগ, যুবদল নেতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ
চাষকৃত জমিতে ট্রাক্টর চালিয়ে দখলের অভিযোগ, যুবদল নেতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ
দরজায় কড়া নাড়ছে দুর্গাপূজা, ধীরে ধীরে জোরদার হচ্ছে নিরাপত্তা
দরজায় কড়া নাড়ছে দুর্গাপূজা, ধীরে ধীরে জোরদার হচ্ছে নিরাপত্তা
আজ কি আর বৃষ্টি হবে?
আজ কি আর বৃষ্টি হবে?
কুমিল্লা বিভাগ ঘোষণা ও ঢাকার সঙ্গে রেললাইন স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন
কুমিল্লা বিভাগ ঘোষণা ও ঢাকার সঙ্গে রেললাইন স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন
সর্বাধিক পঠিত
আমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ক্ষমা চাইলেন ইসলামি বক্তাআমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
আমির হামজার বক্তব্য সত্য নয়: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
আমির হামজার বক্তব্য সত্য নয়: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media