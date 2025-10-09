X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দেশজুড়ে বৃষ্টি, ভিজছে রাজধানীও

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১১:২১আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১১:২১
রাজধানীতে বৃষ্টি

ঢাকাসহ দেশের আট বিভাগে আজ দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি, কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছিল আবহাওয়া অফিস।

আবহাওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সকাল থেকে ঢাকাসহ সারাদেশে বৃষ্টি হচ্ছে।

ঢাকায় কোথাও হালকা কোথাও মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হচ্ছে। আবার কোথাও ভারী বৃষ্টিও হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টি হচ্ছে। এতে অনেক এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে।

আবহাওয়া অধিদফতর জানিয়েছে, মৌসুমী বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ পূর্ব উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর কম সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে দুর্বল থেকে মাঝারি অবস্থায় রয়েছে।

আজ সকাল নয়টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় পূর্বাভাসে বলা হয়, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

/এসএনএস/এম/
বিষয়:
বৃষ্টির খবরআবহাওয়া ঢাকাআবহাওয়া পূর্বাভাস
সম্পর্কিত
সারাদেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি
তিস্তার পানি বিপদসীমার ওপরে, দুই জেলায় রেড অ্যালার্ট জারি
সর্বশেষ খবর
চিলিতে ভুলবশত মাসিক বেতনের ৩৩০ গুণ পেয়ে ইস্তফা দিলেন কর্মী
চিলিতে ভুলবশত মাসিক বেতনের ৩৩০ গুণ পেয়ে ইস্তফা দিলেন কর্মী
শুক্রবার ১৬ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
শুক্রবার ১৬ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনার প্রথম ধাপে সম্মত হামাস ও ইসরায়েল
ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনার প্রথম ধাপে সম্মত হামাস ও ইসরায়েল
চানখারপুলে ৬ জনকে হত্যার মামলায় আজ সাক্ষ্য দেবেন উপদেষ্টা আসিফ
চানখারপুলে ৬ জনকে হত্যার মামলায় আজ সাক্ষ্য দেবেন উপদেষ্টা আসিফ
সর্বাধিক পঠিত
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
‘আমার দলে থাকলে হামজাকে বেঞ্চে রাখতাম’
‘আমার দলে থাকলে হামজাকে বেঞ্চে রাখতাম’
বাংলাদেশে ভারতের সব দূতাবাস ও মিশনেই আসছেন নতুন প্রধান
বাংলাদেশে ভারতের সব দূতাবাস ও মিশনেই আসছেন নতুন প্রধান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media