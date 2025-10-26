X
রবিবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
১০ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সাগরে গভীর নিম্নচাপ, চার বন্দরে সতর্ক সংকেত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৪৮আপডেট : ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৪৮
সাগর (ফাইল ছবি)

সাগরে সৃষ্টি হওয়া নিম্নচাপ ঘনীভূত হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এটি আরও ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। রবিবার (২৬ অক্টোবর) নিম্নচাপের কেন্দ্র দেশের বন্দরগুলো থেকে সর্বনিম্ন ১ হাজার ২৬৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থান করছে। এর প্রভাবে সাগর উত্তাল থাকায় দেশের চার সমুদ্র বন্দরে ১ দূরবর্তী সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

আজ সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দক্ষিণপূর্ব বঙ্গোপসাগর ও আশেপাশের এলাকায় অবস্থানরত নিম্নচাপটি পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর ও ঘণীভূত হয়ে গভীর নিম্নচাপ আকারে একই এলাকায় অবস্থান করছে। এটি আজ সকাল ৬টায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ১ হাজার ৩৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ১ হাজার ২৭০ কিলোমিটার দক্ষিণে, মোংলা সমুদ্র বন্দর থেকে ১ হাজার ৩০০ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে ১ হাজার ২৬৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থান করছিল। এটি আরও পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর ও ঘণীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে।

গভীর নিম্নচাপ কেন্দ্রের ৪৮ কিলমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার; যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ঘটায় ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গভীর নিম্নচাপ কেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকায় সাগর উত্তাল রয়েছে।

চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরগুলোকে ১ নম্বর দূরবর্তী সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সব মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি এসে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে।

/এসএনএস/আরকে/
বিষয়:
বঙ্গোপসাগরসমুদ্রবন্দর সতর্কতাআবহাওয়া পূর্বাভাস
সম্পর্কিত
সাগরে নিম্নচাপ, বন্দরে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত
সাগরে মাছ ধরতে যাওয়া ১৮ জেলের খোঁজ মেলেনি দেড় মাসেও
সাগরে লঘুচাপ, রূপ নিতে পারে ঘূর্ণিঝড়ে
সর্বশেষ খবর
‘আরপিও সংশোধনী বিএনপির কাছে গ্রহণযোগ্য নয়’
‘আরপিও সংশোধনী বিএনপির কাছে গ্রহণযোগ্য নয়’
শীতকাল হোক পিঠার সুবাসে মৌ মৌ
শীতকাল হোক পিঠার সুবাসে মৌ মৌ
আরেকটি শান্তি চুক্তির সাক্ষী হলেন ট্রাম্প
আরেকটি শান্তি চুক্তির সাক্ষী হলেন ট্রাম্প
ছুরিকাঘাতে আহত গৃহবধূর ৪ দিন পর মৃত্যু, অভিযুক্ত স্বামী পলাতক
ছুরিকাঘাতে আহত গৃহবধূর ৪ দিন পর মৃত্যু, অভিযুক্ত স্বামী পলাতক
সর্বাধিক পঠিত
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হলেন প্রেস সচিবের ভাই
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হলেন প্রেস সচিবের ভাই
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
মির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
মন্তব্য প্রতিবেদনমির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
মায়ের দাফন নিয়ে দুই গ্রুপে বিভক্ত ভাইদের সংঘর্ষ, একজন নিহত
মায়ের দাফন নিয়ে দুই গ্রুপে বিভক্ত ভাইদের সংঘর্ষ, একজন নিহত
গাজার নিরাপত্তা বাহিনীতে ইসরায়েলের পছন্দের দেশকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ইঙ্গিত
গাজার নিরাপত্তা বাহিনীতে ইসরায়েলের পছন্দের দেশকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ইঙ্গিত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media