বুধবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
১৩ কার্তিক ১৪৩২
রাজধানীতে মুষলধারে বৃষ্টি 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৯ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৪৮আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৪৮
রাজধানীতে মুষলধারে বৃষ্টি

ঘূর্ণিঝড় মোন্থা ভারতের উপকূল অতিক্রম করে দুর্বল হলেও এর প্রভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় বেশ কদিন বৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছিল আবহাওয়া অধিদফতর। পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাত ৮টার পরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয় বৃষ্টি।

প্রথমে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হলেও পরে তা মুষলধারে শুরু হয়। রাজধানীর পল্টন, শান্তিনগর, পান্থপথ, বাংলামোটর, ধানমণ্ডি, কাকরাইল, মালিবাগ, মগবাজার, মতিঝিল, কলাবাগানসহ বেশ কিছু এলাকায় এই বৃষ্টির খবর পাওয়া যায়।

আবহাওয়া অধিদফতর জানায়, পশ্চিমমধ্য বঙ্গোপসাগর ও আশেপাশের এলাকায় অবস্থানরত প্রবল ঘূর্ণিঝড় মোন্থা আরও উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ২৮ অক্টোবর মধ্যরাতে ভারতের অন্ধ্র প্রদেশ উপকূল অতিক্রম করেছে। এটি দুর্বল হয়ে প্রথমে ঘূর্ণিঝড়; পরবর্তী সময়ে গভীর নিম্নচাপ; তারপর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে আজ সন্ধ্যা ৬টায় ছত্তিশগড় এবং আশেপাশের এলাকায় অবস্থান করছে। এটি উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

এর প্রভাবে আগামী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের অনেক জায়গায়; ঢাকা, ময়মনসিংহ ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

একইভাবে বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাসে বলা হয়, রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়; খুলনা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

রাজধানীবৃষ্টির খবরআবহাওয়া ঢাকাআবহাওয়া পূর্বাভাস
সড়ক উন্নয়ন কাজে ধীরগতি, শেওড়াপাড়া-কাজীপাড়ায় ভোগান্তি চরমে
মিছিলে লাঠিচার্জ ও সাউন্ড গ্রেনেডহাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন অর্ধশত ইবতেদায়ি শিক্ষক
মোহাম্মদপুরে বিভিন্ন অপরাধে গ্রেফতার ২১
সঞ্চয়পত্র জালিয়াতি তদন্তে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কমিটি গঠন
সঞ্চয়পত্র জালিয়াতি তদন্তে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কমিটি গঠন
জুলাই মঞ্চের নেত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, এনসিপি নেতা গ্রেফতার
জুলাই মঞ্চের নেত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, এনসিপি নেতা গ্রেফতার
জাতীয় পার্টি যেন নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ না পায়, ইসিকে নুর
জাতীয় পার্টি যেন নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ না পায়, ইসিকে নুর
ঢামেকে এক কারাবন্দির মৃত্যু
ঢামেকে এক কারাবন্দির মৃত্যু
মাদ্রাসায় গ্রামীণ ফোনের করপোরেট নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক
মাদ্রাসায় গ্রামীণ ফোনের করপোরেট নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক
পচা ইলিশে সয়লাব বাজার
পচা ইলিশে সয়লাব বাজার
কর্মী নিয়োগে মালয়েশিয়ার নতুন শর্ত
কর্মী নিয়োগে মালয়েশিয়ার নতুন শর্ত
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের মিছিল ঘিরে উত্তেজনা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের মিছিল ঘিরে উত্তেজনা
আমন ক্ষেতে পোকায় দিশেহারা কৃষক, বলছেন কৃষি কর্মকর্তাদের দেখা নেই
আমন ক্ষেতে পোকায় দিশেহারা কৃষক, বলছেন কৃষি কর্মকর্তাদের দেখা নেই
 
 
