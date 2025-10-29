রাজধানীতে মুষলধারে বৃষ্টি 

ঘূর্ণিঝড় মোন্থা ভারতের উপকূল অতিক্রম করে দুর্বল হলেও এর প্রভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় বেশ কদিন বৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছিল আবহাওয়া অধিদফতর। পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাত ৮টার পরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয় বৃষ্টি।
প্রথমে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হলেও পরে তা মুষলধারে শুরু হয়। রাজধানীর পল্টন, শান্তিনগর, পান্থপথ, বাংলামোটর, ধানমণ্ডি, কাকরাইল, মালিবাগ, মগবাজার, মতিঝিল, কলাবাগানসহ বেশ কিছু এলাকায় এই বৃষ্টির খবর পাওয়া যায়।
আবহাওয়া অধিদফতর জানায়, পশ্চিমমধ্য বঙ্গোপসাগর ও আশেপাশের এলাকায় অবস্থানরত প্রবল ঘূর্ণিঝড় মোন্থা আরও উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ২৮ অক্টোবর মধ্যরাতে ভারতের অন্ধ্র প্রদেশ উপকূল অতিক্রম করেছে। এটি দুর্বল হয়ে প্রথমে ঘূর্ণিঝড়; পরবর্তী সময়ে গভীর নিম্নচাপ; তারপর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে আজ সন্ধ্যা ৬টায় ছত্তিশগড় এবং আশেপাশের এলাকায় অবস্থান করছে। এটি উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে যেতে পারে।
এর প্রভাবে আগামী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের অনেক জায়গায়; ঢাকা, ময়মনসিংহ ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।
একইভাবে বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাসে বলা হয়, রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়; খুলনা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।