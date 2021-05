নন্দীগ্রামে শুভেন্দুকে জয়ী ঘোষণা, পুনর্গণনা চায় তৃণমূল

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম আসনে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার ভারতীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে রিটার্নিং কর্মকর্তা শুভেন্দুকে বিজয়ী ঘোষণা করেন। ফল ঘোষণার পর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভোট পুনর্গণনা চেয়ে কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করেছে।

এর আগে বিকালে বার্তা সংস্থা এএনআই জানিয়েছিল, আসনটিতে মমতা জয়ী হয়েছেন। পরে সন্ধ্যায় শুভেন্দু দাবি করেন, ভোট পুনর্গণনার পর তিনিই সেখানকার বিজয়ী প্রার্থী।

রিটার্নিং কর্মকর্তার ঘোষিত ফল অনুসারে, শুভেন্দু পেয়েছেন ১ লাখ ৯ হাজার ৬৭৩ ভোট। তৃণমূল নেত্রী মমতা পেয়েছেন ১ লাখ ৭ হাজার ৯৩৭ ভোট। সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ৬ হাজার ১৯৮ ভোট পেয়েছেন।

হেভিওয়েট এই আসনের ফল ঘোষণা শুরুর পর থেকেই কখনও শুভেন্দু কখনও মমতা এগিয়ে ছিলেন। এরমধ্যে সার্ভারে ত্রুটির জেরে প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোট সঠিকভাবে জানা যাচ্ছিল না। প্রায় ৪০ মিনিট গণনাও বন্ধ ছিল সেখানে। নতুন করে গণনা শুরু হলে, ১৭ রাউন্ডের পর জানা যায় মমতা জয়ী হয়েছেন। কিন্তু ঘণ্টা খানেক পর শুভেন্দু দাবি করেন, ১ হাজার ৬২২ ভোটে জয়ী হয়েছেন তিনি।

সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে মমতাও জানান, নন্দীগ্রামের মানুষ যে রায় দেবেন তা মেনে নেবেন। তবে সেখানে ভোট কারচুপি হওয়ার খবর পেয়েছেন তিনি। আদালতের দ্বারস্থ হবেন। মমতার বক্তব্যের কিছুক্ষণ পর তৃণমূলের পক্ষ থেকে বলা হয়, ভোটগণনা এখনও অসম্পূর্ণ। জল্পনায় কান দেওয়া উচিত নয়।

বার্তা সংস্থা এএনআই টুইটারে জানায়, কলকাতায় নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ে প্রধান নির্বাচনি কর্মকর্তার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল নন্দীগ্রামে ভোট পুনর্গণনা ও অন্যান্য ইস্যুতে বৈঠক করেছেন।

#JustIn | Returning officer of #Nandigram announcing that BJP's Suvendhu Adhikari won against TMC Chief Mamata Banerjee#ElectionResults #WestBengalPolls pic.twitter.com/F7S1dAc4Eg