সম্প্রচারের আগে কাদা মেখে বিতর্কে জার্মান সাংবাদিক

আফগানিস্তানের সেনাবাহিনীর বিমান হামলায় অন্তত ২৬২ জন তালেবান যোদ্ধা নিহত হয়েছে। শনিবার (২৪ জুলাই) আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় বিভিন্ন স্থানে একাধিক বিমান হামলা চালানো হয়। এতে তালেবানের একাধিক গাড়ি ও বাঙ্কার গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তালেবানের পক্ষ থেকে বিমান হামলায় নিহতের সংখ্যা নিয়ে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

টুইটারে দেওয়া আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, শুক্রবার জাওঝান প্রদেশের মুরঘাব ও হাসান তাবিন গ্রামে অবস্থান করে তালেবানরা। শুক্রবার সেখানে বিমান হামলা চালায় আফগান বাহিনী। এতে ১৯ জন তালেবান যোদ্ধার মৃত্যু হয় এবং আহত হয়েছে ১৫ জন।

262 #Taliban terrorists were killed and 176 were wounded as a result of #ANDSF operations in Laghman, Nangarhar, Nuristan, Kunar, Ghazni, Paktia, Kandahar, Herat, Balkh, Jowzjan, Helmand, Kunduz & Kapisa provinces during the last 24 hours.

Also, 21 IEDs were discovered & defused. pic.twitter.com/VCF9wRbiV4