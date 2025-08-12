লিটারে ১৯ টাকা কমলো পাম অয়েলের দাম

আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমায় খোলা পাম অয়েলের দাম লিটারে ১৯ টাকা কমিয়ে ১৫০ টাকা নির্ধারণ করেছে সরকার।
আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সচিবালয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের রফতানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ সংক্রান্ত সভা শেষে বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান এ ঘোষণা দেন।
তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে ভোজ্যতেলের বিশেষ করে পাম অয়েলের দাম কমেছে। আমরা বাজার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এবং ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দাম সমন্বয় করেছি, যাতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়।
এদিকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারে পাম অয়েলের দাম নিম্নমুখী হওয়ায় খোলা পাম অয়েলের দাম ১৬৯ টাকা থেকে কমিয়ে ১৫০ টাকা করা হয়েছে। এতে ভোক্তারা লিটারে ১৯ টাকা কম দামে পাম অয়েল কিনতে পারবেন। তবে বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম লিটারপ্রতি ১৮৯ টাকা অপরিবর্তিত থাকবে। বর্তমানে দেশের মোট ভোজ্যতেল ব্যবহারের প্রায় ৬০ শতাংশই পাম অয়েল।