X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বৃহস্পতিবার যেসব এলাকায় গ্যাস থাকবে না

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৩আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৩
গ্যাসের চুলা (ফাইল ছবি)

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তর কাজের কারণে আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত চিটাগাং রোড, সারুলিয়াসহ আশেপাশের এলাকায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে। 

বুধবার (১৩ আগস্ট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চিটাগাং রোড, সারুলিয়া, স্টাফ কোয়ার্টার, গলাকাটা ব্রিজ, মাতুয়াইল, মৃধা বাড়ি, সানার পাড়া, বড়ভাঙ্গা, মাদানীনগর ও রসুলনগর এলাকায় মোট ১১ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না। এছাড়া, ডিএনডি বাঁধের আশপাশের এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ বিরাজ করতে পারে।

তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ গ্রাহকদের অসুবিধার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে।

/এসএনএস/আরআইজে/
বিষয়:
গ্যাসতিতাস গ্যাস
সম্পর্কিত
দেশে প্রথম গভীর অনুসন্ধান কূপ খনন চুক্তি সই
কাফকোর সঙ্গে গ্যাস বিক্রির চুক্তি সই
‘সংকট মোকাবিলায় দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধানের বিকল্প নেই’
সর্বশেষ খবর
টুঙ্গিপাড়ায় আ.লীগের ২ নেতার পদত্যাগ, বললেন ‘দলের সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই’
টুঙ্গিপাড়ায় আ.লীগের ২ নেতার পদত্যাগ, বললেন ‘দলের সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই’
ফিরছে বিটিভির বিখ্যাত ‘নতুন কুঁড়ি’
ফিরছে বিটিভির বিখ্যাত ‘নতুন কুঁড়ি’
প্রথম সেঞ্চুরিতে র‌্যাঙ্কিংয়ে ৮০ ধাপ লাফ ব্রেভিসের
প্রথম সেঞ্চুরিতে র‌্যাঙ্কিংয়ে ৮০ ধাপ লাফ ব্রেভিসের
ঋণখেলাপিরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না: অর্থ উপদেষ্টা
ঋণখেলাপিরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না: অর্থ উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media