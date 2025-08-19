এবার এনবিআরের ৪১ অতিরিক্ত কর কমিশনারের বদলি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে (এনবিআর) একযোগে ৪১ জন অতিরিক্ত কর কমিশনারকে বদলি ও পদায়ন করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের কর প্রশাসন-১ শাখা থেকে মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) জারি করা প্রজ্ঞাপনে এ রদবদলের কথা জানানো হয়।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ঢাকার কর অঞ্চল-২০-এ বদলি হয়েছেন মো. হাফিজ আল আসাদ। কর অঞ্চল-১১, একাত্তর ভবনে পদায়ন পেয়েছেন শেখ শাহীন। কর অঞ্চল-নরসিংদীতে গেছেন মো. ছাইদুজ্জামান, আর কর অঞ্চল-৩১, ঢাকায় বদলি হয়েছেন মো. মিজানুর রহমান। কর অঞ্চল-০১, গাজীপুরে চলতি দায়িত্বে পদায়ন করা হয়েছে মো. নাজিদুর রসুলকে।
এদিকে কর অঞ্চল-০২, সিলেটে যোগ দিচ্ছেন মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম, আর কর অঞ্চল-৩২, চট্টগ্রামে বদলি হয়েছেন মো. আনোয়ারুল ইসলাম। কর অঞ্চল-গাজীপুরে পদায়ন পেয়েছেন মিয়া মোহাম্মদ মামুন এবং কর অঞ্চল-নারায়ণগঞ্জে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ। কর অঞ্চল-রাজশাহীতে দায়িত্ব পেয়েছেন মো. নাসিরুজ্জামান এবং কর অঞ্চল-যশোরে মোহাম্মদ আব্দুস সালাম।
কর অঞ্চল-০৩, ময়মনসিংহে যাচ্ছেন মো. মিজানুর রহমান। কর অঞ্চল-১৪, ঢাকায় বদলি হয়েছেন মো. জসীম উদ্দিন আহমেদ। কর অঞ্চল-২৩, ঢাকায় গেছেন মো. আবদুর রউফ এবং কর অঞ্চল-০৪, ঢাকায় পদায়ন পেয়েছেন মোহাম্মদ জান্নাত ইকবাল। কর অঞ্চল-১৯, ঢাকায় গেছেন ফারজানা সুলতানা এবং কর আপিল অঞ্চল-০২, ঢাকায় বদলি হয়েছেন সাহেদ আহমেদ চৌধুরী।
এছাড়া কর অঞ্চল-১৫, ঢাকায় যোগ দিচ্ছেন শামীমা আখতার, কর অঞ্চল-৩৬, ঢাকায় গেছেন মৌসুমী বর্মন এবং কর আপিল অঞ্চল-০৩, ঢাকায় বদলি হয়েছেন ইভানা মাফরেখ সাঈদ। কর অঞ্চল-০২, ঢাকায় পদায়ন পেয়েছেন মো. ফারুকুল ইসলাম। কর অঞ্চল-০৩, সিলেটে যোগ দিচ্ছেন মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ।
কর অঞ্চল-১৪, ঢাকায় চলতি দায়িত্বে গেছেন মো. মাসুদুল করিম ভূঁইয়া। কর আপিল অঞ্চল-০১, ঢাকায় বদলি হয়েছেন মোহাম্মদ ব্যারিস্টার মোর্শেদ। সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল, এনবিআরে যোগ দিচ্ছেন মো. মঈনুল হাসান। কর অঞ্চল-১৩, ঢাকায় বদলি হয়েছেন মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। কর অঞ্চল-০৭, নারায়ণগঞ্জে গেছেন মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন এবং কর অঞ্চল-১২, ঢাকায় পদায়ন পেয়েছেন মোহাম্মদ সাইফুল আলম।
কর আপিল অঞ্চল-০৩, খুলনায় বদলি হয়েছেন মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম। কর অঞ্চল-১১, ঢাকায় গেছেন মো. সেলিম রেজা। কর অঞ্চল-০৮, নরসিংদীতে দায়িত্ব পেয়েছেন মো. শারাফত হোসেন। কর পরিদর্শন পরিদফতরে অতিরিক্ত মহাপরিচালক হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে মো. মিজানুর রহমানকে।
চট্টগ্রামের কর অঞ্চল-০৪-এ বদলি হয়েছেন মো. শওকত হোসেন। কর অঞ্চল-২২, চট্টগ্রামে যাচ্ছেন মোহাম্মদ শারিফুল হক। কর আপিল অঞ্চল-০৪, ঢাকায় বদলি হয়েছেন মোহাম্মদ কামরুজ্জামান। কুমিল্লার কর অঞ্চলে চলতি দায়িত্বে গেছেন সুমন দাস।
এছাড়া কর আপিল অঞ্চল-০৪, ঢাকায় বদলি হয়েছেন শেখ মো. কামরুজ্জামান। কর অঞ্চল-রংপুরে চলতি দায়িত্বে যাচ্ছেন তাপস কুমার পাল। কর অঞ্চল-শাজাহানপুরে দায়িত্ব পেয়েছেন মো. মোশাররফ হোসেন (চলতি দায়িত্বে)। কর অঞ্চল-খুলনায় পদায়ন পেয়েছেন মো. আব্দুল মালেক এবং কর অঞ্চল-রাজশাহীতে বদলি হয়েছেন মো. আরিফুল হক (চলতি দায়িত্বে)।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, চট্টগ্রামের কর অঞ্চল-০৪-এর পরিদর্শী রেঞ্জ-২ কে অতিরিক্তভাবে একই অঞ্চলের পরিদর্শী রেঞ্জ-১-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রথম সচিব (কর প্রশাসন) মো. মোসাদ্দেক হোসেন সই করা এই প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে, বদলিকৃত কর্মকর্তাদের দ্রুত নতুন কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।