সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
‘প্রয়োজন ৩০ বিলিয়ন ডলার, আইএমএফ থেকে এক-দেড় বিলিয়ন আনতেই হিমশিম’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১৮আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১৮
অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশকে সহায়তার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থাগুলো থেকে প্রত্যাশিত অর্থ আসছে না বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেছেন, ‘প্রয়োজন কমপক্ষে ৩০ বিলিয়ন ডলার। এর বিপরীতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে মাত্র এক থেকে দেড় বিলিয়ন ডলার আনতে গেলেই সরকারের হিমশিম খেতে হয়।’

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের পিকেএসএফ ভবনে ‘জলবায়ু বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা’র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

কর্মশালাটি যৌথভাবে আয়োজন করে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

ড. সালেহউদ্দিন বলেন, ‘আমাদের হিসাব অনুযায়ী, জলবায়ু অভিযোজন ও ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। অথচ আইএমএফ থেকে এক-দেড় বিলিয়ন ডলার আনতেই জান বেরিয়ে যায়। এক-দেড় বছরে ৫ বিলিয়ন ডলার নিয়ে আলোচনা করতে হয়।’

আইএমএফের শর্ত আর বাস্তবতা

বাংলাদেশ ২০২২ সালে আইএমএফের সঙ্গে ৪৭০ কোটি ডলারের ঋণ চুক্তি করে। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত তিন কিস্তিতে ২৩১ কোটি ডলার পেয়েছিল বাংলাদেশ। তবে শর্ত পূরণ না হওয়ায় গত বছরের ডিসেম্বরে চতুর্থ কিস্তির অর্থ ছাড় আটকে যায়। পরবর্তীতে মুদ্রা বিনিময় হার বাজারমুখী করার সিদ্ধান্তে সম্মত হলে চলতি বছরের জুনে চতুর্থ ও পঞ্চম কিস্তি মিলিয়ে ১৩৩ কোটি ডলার ছাড় করে আইএমএফ।

জনগণের সক্ষমতার প্রশংসা

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশের জনগণ দুর্যোগ মোকাবেলায় সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে। তারা স্থানীয় পর্যায়ে নিজেদের উদ্যোগেই ঝুঁকি সামাল দেয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সীমিত সম্পদ নিয়েও বাংলাদেশ বিশ্বের প্রথম সারির দেশে পরিণত হয়েছে। এ সক্ষমতাকে আরও কাজে লাগাতে হবে।’

সাংবাদিকদের ভূমিকা

ড. সালেহউদ্দিন সাংবাদিকদের দায়িত্বের কথা তুলে ধরে বলেন, ‘জনস্বার্থে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাংবাদিকরা মানুষের কথা বলবে, তাদের অবদান তুলে ধরবে। কেবল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমই নয়, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব জনগণের জীবনে কীভাবে পড়ছে, সেটিও তুলে ধরা দরকার।’

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান। আরও বক্তব্য দেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এবং ইআরডি সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী।

বিষয়:
বিষয়:
জলবায়ু সংকটতহবিলআইএমএফঅর্থ উপদেষ্টা
