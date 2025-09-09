ক্যাবের নতুন সভাপতি সাবেক সচিব সফিকুজ্জামান

কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সদ্য অবসরে যাওয়া শ্রম সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ক্যাবের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে তাকে ক্যাবের সভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয়।
উল্লেখ্য, এ এইচ এম সফিকুজ্জামান ১৩তম বিসিএসের প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা হিসেবে ১৯৯৪ সালে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। কর্মজীবনে তিনি মাঠ প্রশাসনসহ একাধিক মন্ত্রণালয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম সচিব ও অতিরিক্ত সচিব পদে দায়িত্ব পালন করেন এবং পরে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের মহাপরিচালক হিসেবে যোগ দেন। পরে তিনি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি অবসরোত্তর ছুটিতে আছেন।