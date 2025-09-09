X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ক্যাবের নতুন সভাপতি সাবেক সচিব সফিকুজ্জামান

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫২আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫২
এ এইচ এম সফিকুজ্জামান (ছবি: সংগৃহীত)

কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সদ্য অবসরে যাওয়া শ্রম সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ক্যাবের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে তাকে ক্যাবের সভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয়।

উল্লেখ্য, এ এইচ এম সফিকুজ্জামান ১৩তম বিসিএসের প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা হিসেবে ১৯৯৪ সালে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। কর্মজীবনে তিনি মাঠ প্রশাসনসহ একাধিক মন্ত্রণালয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম সচিব ও অতিরিক্ত সচিব পদে দায়িত্ব পালন করেন এবং পরে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের মহাপরিচালক হিসেবে যোগ দেন। পরে তিনি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি অবসরোত্তর ছুটিতে আছেন।

/এসআই/আরআইজে/
বিষয়:
ক্যাব
সম্পর্কিত
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডকে বাণিজ্যিক খাতে রূপান্তরে ক্যাবের প্রতিবাদ
‘বিদ্যুতের অবকাঠামো ও সংযোগে অগ্রগতি হলেও গঠনগত সমস্যা রয়েছে’
গ্যাসের দাম বাড়ানোর গণশুনানির প্রতিবাদে মানববন্ধন 
সর্বশেষ খবর
থিম্পুতে বাংলাদেশ দূতাবাসের কমপ্লেক্স উদ্বোধন 
থিম্পুতে বাংলাদেশ দূতাবাসের কমপ্লেক্স উদ্বোধন 
ছাত্রদলের প্রার্থীদের শুভকামনা জানিয়ে ওসির পোস্ট, পরে বললেন ‘আইডি হ্যাক’
ছাত্রদলের প্রার্থীদের শুভকামনা জানিয়ে ওসির পোস্ট, পরে বললেন ‘আইডি হ্যাক’
মোহাম্মদপুরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেফতার ৭
মোহাম্মদপুরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেফতার ৭
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কাঠমান্ডু ফ্লাইট স্থগিত
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কাঠমান্ডু ফ্লাইট স্থগিত
সর্বাধিক পঠিত
ধিক্কার জানালেন সারজিস
ধিক্কার জানালেন সারজিস
গোয়ালন্দের অধিকাংশ মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন গ্রেফতার আতঙ্কে আত্মগোপনে
গোয়ালন্দের অধিকাংশ মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন গ্রেফতার আতঙ্কে আত্মগোপনে
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
‘তারা ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে হলেও চাইবে আমি মনোনয়ন না পাই’
‘তারা ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে হলেও চাইবে আমি মনোনয়ন না পাই’
কাঠমান্ডুতে নামতে পারেনি বিমান, ফিরেছে ঢাকায়
কাঠমান্ডুতে নামতে পারেনি বিমান, ফিরেছে ঢাকায়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media