X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

স্বর্ণের দামে নতুন রেকর্ড, ইতিহাসে সর্বোচ্চ

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪৭আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪৭
সোনার চুড়ি (ছবি: সংগৃহীত)

দেশে আবারও স্বর্ণের দাম বেড়েছে। সর্বশেষ সমন্বয়ের পর প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট স্বর্ণের দাম দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৮৫ হাজার ৯৪৭ টাকা—যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির (বাজুস) মূল্য নির্ধারণ ও মূল্য পর্যবেক্ষণ স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমান সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, স্থানীয় বাজারে তেজাবি স্বর্ণের (পিওর গোল্ড) দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। এক দিনের ব্যবধানে ২২ ক্যারেট স্বর্ণের ভরিতে ৩ হাজার ১৩৫ টাকা বেড়েছে।

নতুন দর অনুযায়ী স্বর্ণের ভরি প্রতি দাম

২২ ক্যারেট : ১,৮৫,৯৪৭ টাকা
২১ ক্যারেট : ১,৭৭,৫০৩ টাকা
১৮ ক্যারেট : ১,৫২,১৪৫ টাকা
সনাতন পদ্ধতি : ১,২৬,১৪৬ টাকা

স্বর্ণের দাম বাড়লেও রুপার দামে কোনও পরিবর্তন আসেনি। দেশে বর্তমানে প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট রুপার দাম ২ হাজার ৮১১ টাকা, ২১ ক্যারেট ২ হাজার ৬৮৩ টাকা, ১৮ ক্যারেট ২ হাজার ২৯৮ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির রুপার দাম ১ হাজার ৭২৬ টাকা নির্ধারিত রয়েছে।

 
 
/জিএম/আরআইজে/
বিষয়:
সোনার দামবাজুস
সম্পর্কিত
স্বর্ণের দামে ফের রেকর্ড
স্বর্ণের দামে নতুন রেকর্ড, ভরি ১ লাখ ৮১ হাজার ৫৫০ টাকা
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
সর্বশেষ খবর
চালকল মালিক সমিতির সভাপতি আবদুর রশিদ আবারও গ্রেফতার
চালকল মালিক সমিতির সভাপতি আবদুর রশিদ আবারও গ্রেফতার
ক্যাম্পাসে ভিড় বাড়ছে ছাত্রদল ও শিবিরকর্মীদের
ক্যাম্পাসে ভিড় বাড়ছে ছাত্রদল ও শিবিরকর্মীদের
রাজশাহী নগরীতে ১০৩ মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হবে শারদীয় দুর্গাপূজা
রাজশাহী নগরীতে ১০৩ মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হবে শারদীয় দুর্গাপূজা
ঢাবি ক্যাম্পাস থেকে সন্দেহভাজন দুইজন আটক
ঢাবি ক্যাম্পাস থেকে সন্দেহভাজন দুইজন আটক
সর্বাধিক পঠিত
ধিক্কার জানালেন সারজিস
ধিক্কার জানালেন সারজিস
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
গোয়ালন্দের অধিকাংশ মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন গ্রেফতার আতঙ্কে আত্মগোপনে
গোয়ালন্দের অধিকাংশ মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন গ্রেফতার আতঙ্কে আত্মগোপনে
‘তারা ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে হলেও চাইবে আমি মনোনয়ন না পাই’
‘তারা ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে হলেও চাইবে আমি মনোনয়ন না পাই’
জিন তাড়াতে এসে ধর্ষণের চেষ্টা, দেখে ফেলায় মা-মেয়েকে হত্যা: পুলিশ
জিন তাড়াতে এসে ধর্ষণের চেষ্টা, দেখে ফেলায় মা-মেয়েকে হত্যা: পুলিশ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media