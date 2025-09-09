স্বর্ণের দামে নতুন রেকর্ড, ইতিহাসে সর্বোচ্চ

দেশে আবারও স্বর্ণের দাম বেড়েছে। সর্বশেষ সমন্বয়ের পর প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট স্বর্ণের দাম দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৮৫ হাজার ৯৪৭ টাকা—যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির (বাজুস) মূল্য নির্ধারণ ও মূল্য পর্যবেক্ষণ স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমান সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, স্থানীয় বাজারে তেজাবি স্বর্ণের (পিওর গোল্ড) দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। এক দিনের ব্যবধানে ২২ ক্যারেট স্বর্ণের ভরিতে ৩ হাজার ১৩৫ টাকা বেড়েছে।
নতুন দর অনুযায়ী স্বর্ণের ভরি প্রতি দাম
২২ ক্যারেট : ১,৮৫,৯৪৭ টাকা
২১ ক্যারেট : ১,৭৭,৫০৩ টাকা
১৮ ক্যারেট : ১,৫২,১৪৫ টাকা
সনাতন পদ্ধতি : ১,২৬,১৪৬ টাকা
স্বর্ণের দাম বাড়লেও রুপার দামে কোনও পরিবর্তন আসেনি। দেশে বর্তমানে প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট রুপার দাম ২ হাজার ৮১১ টাকা, ২১ ক্যারেট ২ হাজার ৬৮৩ টাকা, ১৮ ক্যারেট ২ হাজার ২৯৮ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির রুপার দাম ১ হাজার ৭২৬ টাকা নির্ধারিত রয়েছে।