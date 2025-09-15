X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শিগগিরই ইন্টারঅপারেবল পেমেন্ট সিস্টেম চালু করবে বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২১আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২১
বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক শিগগিরই একটি ইন্টারঅপারেবল পেমেন্ট সিস্টেম চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন ও মোজালু ফাউন্ডেশনের সহায়তায় গড়ে তোলা এ সিস্টেম দেশের যেকোনও স্থান থেকে, যেকোনও সময় মোবাইল ওয়ালেট, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, নন-ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কিংবা ইনস্টিটিউশনাল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সরাসরি অন্য যেকোনও অ্যাকাউন্টে অর্থ লেনদেনের সুযোগ করে দেবে।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর এক হোটেলে আয়োজিত ‘স্টেকহোল্ডার ডিসকাশন অন ইন্টারঅপারেবল পেমেন্ট ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর এ তথ্য জানান। আলোচনার আয়োজন করে পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই) ও গেটস ফাউন্ডেশন।

গভর্নর বলেন, ‘নতুন ইন্টারঅপারেবল পেমেন্ট সিস্টেম চালু হলে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিষ্ঠানে অর্থ লেনদেন ইনস্ট্যান্টলি সম্পন্ন করা যাবে। এটি একটি ইউনিফাইড ন্যাশনাল পেমেন্ট সিস্টেম হিসেবে কাজ করবে, যা দেশের ক্যাশলেস অর্থনীতি গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’

তিনি আরও উল্লেখ করেন, এর আগে দেশে এ ধরনের ব্যবস্থা চালুর চেষ্টা হলেও সফল হয়নি। তবে পাকিস্তানসহ কয়েকটি দেশে সফল পরীক্ষার অভিজ্ঞতার আলোকে এবার নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ড. মনসুর বলেন, ‘বর্তমানে বিকাশ, নগদসহ বিভিন্ন মোবাইল ওয়ালেট ও ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবা রয়েছে। কিন্তু এগুলো এখনও ইউনিফাইড নয়। আমরা চাই একক প্ল্যাটফর্মে সব সেবা একীভূত করতে।’

তিনি জানান, কেবল ক্যাশ ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়। পাশাপাশি নগদ অর্থের মাধ্যমে দুর্নীতি, ছিনতাই ও অনৈতিক লেনদেন সংঘটিত হয়। ইন্টারঅপারেবল পেমেন্ট সিস্টেম চালু হলে এসব ঝুঁকি কমে আসবে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে, রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে এবং জননিরাপত্তা জোরদার হবে।

/জিএম/আরআইজে/
বিষয়:
বাংলাদেশ ব্যাংক
সম্পর্কিত
ডিজিটাল ব্যাংক স্থাপনে আবেদনের সময়সীমা বাড়ালো বাংলাদেশ ব্যাংক
দাম বাড়লো স্মারক স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার
৯ দিনে দেশে এলো ১ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স
সর্বশেষ খবর
হাসপাতাল ছেড়ে বাসায় গেলেন নুরুল হক নুর
হাসপাতাল ছেড়ে বাসায় গেলেন নুরুল হক নুর
ট্রেনের ধাক্কায় ৫০০ মিটার দূরে গিয়ে পড়ে অটোরিকশা, দুই জন নিহত
ট্রেনের ধাক্কায় ৫০০ মিটার দূরে গিয়ে পড়ে অটোরিকশা, দুই জন নিহত
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আরও গভীর বাণিজ্য সম্পর্ক চায় বাংলাদেশ
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আরও গভীর বাণিজ্য সম্পর্ক চায় বাংলাদেশ
খুলনায় হাসপাতাল থেকে নবজাতক চুরি
খুলনায় হাসপাতাল থেকে নবজাতক চুরি
সর্বাধিক পঠিত
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
আম্মার শেষ ইচ্ছেটাই পূরণ করেছি আমরা: ফরিদা পারভীনের ছেলে
আম্মার শেষ ইচ্ছেটাই পূরণ করেছি আমরা: ফরিদা পারভীনের ছেলে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media