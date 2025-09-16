এলডিসি থেকে উত্তরণ ৩ বছর পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে: বাণিজ্য সচিব

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণ তিন বছর পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তানে গবেষণা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেসন ফর ডেভেলপমেন্ট (র্যাপিড) আয়োজিত এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘এলডিসি থেকে উত্তরণ তিন বছর পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট দফতরের সঙ্গে আলোচনা চলছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক, জাপান, ভারতসহ আমাদের বন্ধু দেশগুলো এর বিরোধিতা করছে। তাই পেছানোর বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি আশাবাদী হওয়া যাচ্ছে না। তবে সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাবে।’
উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ এলসিডি তালিকা থেকে উত্তরণের কথা রয়েছে। উত্তরণে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা হারাতে হবে। উত্তরণের পর ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্যসহ বড় বড় বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ১২ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ হতে পারে। এর ফলে রফতানি ৬ থেকে ১৪ শতাংশ কমে যেতে পারে। কাঁচামালের উৎসবিধি কঠোর হবে। এতে তৈরি পোশাক খাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই সম্প্রতি দেশের শীর্ষ ১৬ ব্যবসায়ী সংগঠন উত্তরণ পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানায়।