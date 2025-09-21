দুই মাসে রাজস্ব ঘাটতি ছাড়ালো সাড়ে ৬ হাজার কোটি টাকা

চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে (জুলাই–আগস্ট) রাজস্ব আদায়ে বড় ধরনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় এ সময়ে ৬ হাজার ৫৭৭ কোটি টাকা কম রাজস্ব উঠেছে।
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, জুলাই–আগস্টে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ধরা হয়েছিল ৬১ হাজার কোটি টাকা। তবে আদায় হয়েছে ৫৪ হাজার ৪২৩ কোটি টাকা।
এর আগে গত মে ও জুনে এনবিআরের আন্দোলনের কারণে রাজস্ব আদায় ব্যাহত হয়েছিল। আন্দোলন শেষে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরলেও চলতি অর্থবছরের শুরুতে কাঙ্ক্ষিত গতি দেখা যায়নি।
এনবিআরের একাধিক কর্মকর্তা জানান, আন্দোলনের পর সংস্থাটিতে এখনও অস্থিরতা বিরাজ করছে। বরখাস্ত ও বদলির আতঙ্কে কর্মকর্তারা মনোযোগ হারাচ্ছেন, যার প্রভাব পড়ছে রাজস্ব আদায়ে।
সংস্থাটির হিসাবে, জুলাই–আগস্টে সর্বাধিক রাজস্ব এসেছে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) থেকে—২২ হাজার ৪৩৭ কোটি টাকা। এ ছাড়া কাস্টমস খাতে আদায় হয়েছে ১৭ হাজার ২৪৮ কোটি টাকা এবং আয়করে ১৪ হাজার ৭৩৮ কোটি টাকা।
অর্থনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, আমদানি হ্রাস, ব্যবসায়িক স্থবিরতা এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে রাজস্ব ঘাটতি বাড়ছে। তারা মনে করছেন, লক্ষ্য পূরণে এনবিআরকে এখনই কৌশলগত উদ্যোগ নিতে হবে।