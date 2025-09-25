X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
বিএফআইইউ প্রধান নিয়োগে গভর্নরের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের কমিটি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:১৮আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:১৮
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের বাছাই কমিটি গঠন করেছে সরকার।

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, গভর্নরের নেতৃত্বে গঠিত এই কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন— আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক, আইন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোহাম্মদ মহীউদ্দীন, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশের (আইসিএবি) সভাপতি এন কে এ মবিন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মোসাদ্দেক হোসেন কামাল।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের আগস্টে বিএফআইইউর সাবেক প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলামের নিয়োগ চুক্তি বাতিল করা হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার একটি আপত্তিকর ভিডিও প্রকাশের পর গত ১৯ আগস্ট থেকে তিনি বাধ্যতামূলক ছুটিতে ছিলেন। পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয় এ ঘটনায় চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে।

