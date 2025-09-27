X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
‘দেশে নিরাপত্তা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৫৬আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৫৬
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য (ফাইল ছবি)

অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, দেশে নিরাপত্তা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে। অথচ জুলাই পরবর্তী সময়ে মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা আরও সক্রিয় হওয়ার দরকার ছিল।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর একটি মিলনায়তনে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের সংলাপে এসব কথা বলেন তিনি।

ড. দেবপ্রিয় বলেন, গত এক বছরে দেশে কোনও মানবাধিকার কমিশন হয়নি। অতীতে নাগরিকদের চাপে পড়ে যে কমিশন গঠন হয়েছে, সেটাও নামে মাত্র।

সংলাপে অন্য বক্তারা বলেন, মানবাধিকার ইস্যুতে এখনও অদৃশ্য কোনও চাপ রয়ে গেছে। মানবাধিকার কমিশনে শ্রমিকের অধিকার নেই। এ ছাড়াও পাহাড় এবং সমতলকে মানবাধিকারের অদৃশ্য দেয়াল দিয়ে বেধে দেওয়া হয়েছে। 

তারা বলেন, মানবাধিকার কমিশন কোন মানদণ্ডে কাকে নিয়োগ দেবে, সেটি আরও স্পষ্ট হওয়া উচিত।

বিষয়:
মানবাধিকারড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
৭৩ পর্যবেক্ষক সংস্থাকে নিবন্ধন দিতে ইসির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
চট্টগ্রামে লোহার ডিপোতে বিস্ফোরণে ৮ জন দগ্ধ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন: কতটা প্রস্তুত ইসি
শ্রীপুরে সেতুর পাটাতন খুলে যান চলাচল বন্ধ, ১০ গ্রামের মানুষের দুর্ভোগ
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
মেয়েকে পাশে নিয়ে ট্রাম্পকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালেন ড. ইউনূস
কেমন হবে ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বিএনপির সেই নেতাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি
২০২৬ বিশ্বকাপের ভেন্যু বদলে দিতে পারেন ট্রাম্প
