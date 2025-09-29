অনলাইনে মতামত নিতে বেতন কমিশনের ৪ প্রশ্ন

একটি ন্যায়সঙ্গত ও কার্যকরী বেতন কাঠামোর সুপারিশ প্রণয়নে অনলাইনে মতামত নেওয়ার জন্য মোট ৪টি প্রশ্ন তৈরি করেছে জাতীয় বেতন কমিশন। শুধু চাকরিজীবীদের জন্য একটি, সর্বসাধারণের জন্য একটি, প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি এবং অ্যাসোসিয়েশন/সমিতির জন্য একটিসহ মোট ৪টি প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট যে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সরকারি এক তথ্য বিবরণীতে এ কথা জানানো হয়েছে।
সব প্রশ্নমালা কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। আগামী ১৫ অক্টোবরের মধ্যে আগ্রহী চাকরিজীবী/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমিতি উক্ত প্রশ্ন অনলাইনে পূরণ করতে পারবেন।
অ্যাসোসিয়েশন বা সমিতির কেউ কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছুক হলে অ্যাসোসিয়েশন বা সমিতির জন্য নির্ধারিত প্রশ্নমালা পূরণ করে জানাতে পারবেন বলে তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়েছে।