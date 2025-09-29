X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
অনলাইনে মতামত নিতে বেতন কমিশনের ৪ প্রশ্ন

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪৬আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪৬
সরকারের মনোগ্রাম

একটি ন্যায়সঙ্গত ও কার্যকরী বেতন কাঠামোর সুপারিশ প্রণয়নে অনলাইনে মতামত নেওয়ার জন্য মোট ৪টি প্রশ্ন তৈরি করেছে জাতীয় বেতন কমিশন। শুধু চাকরিজীবীদের জন্য একটি, সর্বসাধারণের জন্য একটি, প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি এবং অ্যাসোসিয়েশন/সমিতির জন্য একটিসহ মোট ৪টি প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট যে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সরকারি এক তথ্য বিবরণীতে এ কথা জানানো হয়েছে। 

সব প্রশ্নমালা কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। আগামী ১৫ অক্টোবরের মধ্যে আগ্রহী চাকরিজীবী/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সমিতি উক্ত প্রশ্ন অনলাইনে পূরণ করতে পারবেন।

অ্যাসোসিয়েশন বা সমিতির কেউ কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছুক হলে অ্যাসোসিয়েশন বা সমিতির জন্য নির্ধারিত প্রশ্নমালা পূরণ করে জানাতে পারবেন বলে তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়েছে। 

বিষয়:
বেতনঅন্তর্বর্তীকালীন সরকার
গুইমারায় সারাদিন থমথমে পরিস্থিতি
আগামীকাল বন্ধ থাকবে দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান
পাওনা টাকা আনতে বাসা থেকে বের হয় রিফাত, দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে মৃত্যু
শক্তিশালী তথ্য কমিশনের অপরিহার্যতা
যুক্তরাজ্যে প্রথমবা‌র উৎপন্ন হলো ধান
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদ
আ.লীগ নেত্রী ও সংগীতশিল্পী শামীমা পারভীন গ্রেফতার
