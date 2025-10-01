X
বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
ইসলামী ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিশেষ যোগ্যতা পরীক্ষার ফল প্রকাশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫৬আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫৬
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি-এর কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত বিশেষ যোগ্যতা মূল্যায়ন পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ) গৃহীত এ পরীক্ষার ফল মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) প্রকাশ করা হয়।

ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৮৮ শতাংশ কর্মকর্তা সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তবে অনুত্তীর্ণ ১২ শতাংশ কর্মকর্তাকে বাদ দেওয়া হচ্ছে না। ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে এবং প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ দেওয়া হবে।

ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ ধরনের মূল্যায়নের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা আরও উন্নত হবে এবং সেবার মান বাড়াতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

 

